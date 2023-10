Hiába reménykedtek, megkapta büntetését a Newcastle játékosa

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Noha a Newcastle United menedzsere, Eddie Howe pénteken még abban bízott, hogy Sandro Tonali a kilátásba helyezett eltiltása ellenére a hétvégén még pályára léphet, szombat délben a "szarkák" megerősítették, hogy a klub megkapta a FIFA tájékoztatását a játékos tízhónapos eltiltásától. Így nem játszhat már a következő bajnokin sem, az eltiltása péntektől érvényes.

Mint ismert, az olasz középpályást tiltott szerencsejátékok folytatása miatt tiltották el a labdarúgástól.

Az AC Milantól szerződtetett Tonali nyolc bajnokin 440 percet játszott a jelenleg az angol élvonal hatodik helyén álló Newcastle United mezében, egy gólt is szerzett. Pályára lépett a csapat mindhárom Bajnokok Ligája-mérkőzésén is, legutóbb szerdán a Borussia Dortmund elleni hazai pályán 1–0-re elveszített összecsapáson a kispadról szállt be.

A büntetés értelmében Tonali kihagyja a 2023–2024-es idény hátralevő részét, valamint – amennyiben Olaszország kijut – a 2024-es németországi Európa-bajnokságot is, s várhatóan 2024 augusztusában térhet vissza a pályára.