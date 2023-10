Játszhat az illegális fogadás miatt hónapokra eltiltott olasz sztár

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Newcastle United olasz középpályása, Sandro Tonali játszhat szombaton a Wolverhampton Wanderes elleni idegenbeli bajnokin – annak ellenére, hogy illegális fogadás miatt 10 hónapos eltiltást kapott.

A cikk lejjebb folytatódik

Az olasz labdarúgó-szövetség vezetője tegnap megerősítette, hogy a Szarkák középpályását jövő augusztusig eltiltották. A 23 éves Tonali illegális fogadásokat kötött, többek között aktuális csapatai, a Brescia és AC Milan mérkőzéseire is.

A szankciót azonban még ratifikálnia kell az UEFA-nak és a FIFA-nak.

A Newcastle United menedzsere, Eddie Howe elárulta, hogy a klub még nem kapott hivatalos tájékoztatást a labdarúgó eltiltásáról, így a nyáron 70 millió euróért igazolt játékos elutazik a csapattal a holnapi idegenbeli bajnokira.

„Hallottuk a híreket, a találgatásokat, de nem hallottunk semmit az olasz hatóságoktól, így bizonytalanságban várjuk a hivatalos megerősítést. Szerintem nagy esély van rá, hogy a rendelkezésünkre álljon. Úgy gondolom, van néhány dolognak, aminek meg kell történnie az eltiltás kiszabása előtt” – idézte Eddie Howe szavait a Sun.

Az AC Milantól szerződtetett Sandro Tonali nyolc bajnokin 440 percet játszott a jelenleg az angol élvonal hatodik helyén álló Newcastle United mezében, egy gólt is szerzett. Pályára lépett a csapat mindhárom Bajnokok Ligája-mérkőzésén is, legutóbb szerdán a Borussia Dortmund elleni hazai pályán 1–0-re elveszített összecsapáson a kispadról szállt be.