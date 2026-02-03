Heves indulatokat váltott ki Szaúd-Arábiában Karim Benzem klubváltása

Komoly felháborodást váltott ki Karim Benzema átigazolása az al-Ittihadtól az al-Hilalhoz: a dzsiddai szurkolók árulásként élik meg a francia támadó döntését, különösen azért, mert szerintük a klub számára kritikus időszakban hagyta el a csapatot.

A botrány gyorsan elárasztotta a közösségi médiát. Több, vírusként terjedő videón is látható, ahogy feldühödött drukkerek Benzema Al-Ittihad-mezeit elégetik, tiltakozásként a klubváltás ellen. Sok szurkoló szemében ezzel Benzema végleg az egyik legkevésbé kedvelt játékossá vált a klub történetében.

Sajtóértesülések szerint az al-Ittihad olyan hosszabbítást ajánlott Benzemának, amelyben nem szerepelt fix fizetés, bevételei elsősorban image rights-ból (képmás- és marketingjogokból) származtak volna. A korábbi Aranylabdás támadó ezt tiszteletlennek érezte, és azonnal elutasította az ajánlatot.

A tárgyalások gyorsan összeomlottak, ezt kihasználva az al-Hilal villámgyorsan lépett, és még az átigazolási időszak lezárása előtt megszerezte Benzema aláírását.

A szaúdi sportújságíró, Waleed Alfaraj az MBC Action műsorában elárulta: az al-Ittihad később még megpróbálta menteni a helyzetet, és egy javított ajánlatot juttatott el Benzemához a testvérén – aki egyben az ügynöke is – keresztül. A támadó azonban ezt is visszautasította, és ragaszkodott az al-Hilalhoz való átigazolás befejezéséhez.

Az ESPN információi szerint Benzema a végső napokban már külön edzett a csapattól, miután sértőnek találta a szerződés feltételeit, gyakorlatilag kivonva magát a csapat mindennapi munkájából.