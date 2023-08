Hertha: Pénzügyi gondok miatt nagy változtatásokat eszközölnek a hazai meccsek előtt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Hertha BSC tisztességes teljesítményt nyújtott a szezon elején a Fortuna Düsseldorf ellen, azonban 1-0-ás vereségett szenvedett Dárdai Pál csapata. A német újságok már elő is vették a magyar szakembert, aki mindhárom fiát is bevetette a vesztes találkozón, de Dárdai sem maradt szótlan, tárt karokkal várja a panaszokat.

Azonban a sportszakmai gondokkal küszködő Herthának anyagi problémákkal is szembe kell néznie. Korábban 70 alkalmazottat küldtek el az első csapattól, míg az utánpótlásban is több helyen megszorításokat eszközöltek, emelte ki a német Bild. A portál megemlítette, hogy több magas fizetésű labdarúgót is elengedtek a nyáron (Jessic Ngankam, Stevan Jovetic és Kevin-Prince Boateng), ezzel is csökkentve a kiadásokat.

Most pedig több éves hagyományt szakít meg a Hertha, hogy a kiadásokat csökkentsék. Korábban a berlini Hotel Pullman Berlin Schweizerhofban töltötte a hazai meccsek előtti éjszakát a csapat, ezzel is hangolódva a meccsre és a keret összhangját is javította a közös összejövetel. Habár augusztus elsején jelentette be az egyesület, hogy a hotel a Hertha BSC új partnere lesz, és most otthoni meccseik előtt fogadja kék-fehéreket, azonban megszűnik az ott töltött mérkőzés előtti éjszakai megszállás. A Bild szerint egy éjszaka reggelivel az 5 csillagos szállodában 180 euróba (kb. 70 ezer Ft) kerül, de egy olyan nagy cég, mint a Hertha, lényegesen olcsóbban úszta meg az elszállásolást.

Azt jelenleg nem tudni, hogy mekkora lesz ezzel a megtakarítása Dárdai Páléknak.