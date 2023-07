Máris megtalálták a fiai miatt Dárdai Pált

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Amint arról korábban már beszámoltunk, a Hertha BSC 1–0-ra kikapott a Fortuna Düsseldorf otthonában a német másodosztály nyitófordulójának szombat esti összecsapásán. A Dárdai Pál edzette fővárosi együttesben a 21 éves Márton a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta az összecsapást, a nyáron a Fehérvártól szerződtetett, 24 esztendős ifj. Dárdai Pál a 29. percben állt be csereként, míg a legfiatalabb testvért, a 17 éves Bencét a 78. percben cserélte be a korábbi magyar szövetségi kapitány.

A fivérek ezzel történelmet írtak, ugyanis német profiligában korábban még nem fordult elő, hogy három testvér egy csapatban egyszerre legyen a pályán.

A Taggesspiegel azonban talált támadási felületet Dárdaiékon...

A német lap cikkében úgy fogalmazott, hogy már az felér egy lottónyereménnyel, ha egy futballistának készülő gyerekből profi lesz – hát még, ha egy családból háromnak is sikerül... „Dárdaiék háromszor nyertek a lottón, vagy Pál papa kicsit manipulálta a golyókat?” – tette fel a kérdést a cikkíró.

A Taggesspiegel szerint a testvérek – bár kétségtelenül tehetségesek, hosszasan méltatják is őket a cikkben – biztosan nem játszanának mindhárman a Herthában, ha az apa nem lenne olyan fontos szereplő a fővárosi klubban. Felidézték, hogy Dárdai Pál egyszer azt mondta, hogy fiai nehezebben tudtak bekerülni a csapatba, mint a többiek. A cikk szerint ebből a nyilatkozatból is kitűnik, hogy az edző-apa aligha tud tárgyilagosan bánni utódaival.

A német lap leszögezte, bárhogyan is dönt, Dárdai Pál sokat hibázhat, amikor fiai szerepeltetéséről dönt, és – a legrosszabb esetben – akár a családi békét is veszélyeztetheti. Márpedig „ezt veszélyeztetni a profi futballban sem éri meg”.

A fentiekkel kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy mindhárom Dárdai fivér német korosztályos válogatott. A legidősebb, Palkó már a magyar nemzeti tizenegyben is bemutatkozott, a székesfehérvári kitérő előtt a német élvonalban és az Európa Ligában is pályára lépett a Hertha első csapatában, pedig akkor még nem az apja volt az edző. A német válogatottságra is esélyesnek tartott Mártont számos Bundesliga-klub szerette volna a soraiban tudni, csakúgy mint Bencét, akit európai élcsapatokkal is szóba hoztak, miután a nyáron alapemberként nyert U17-es Európa-bajnoki címet a németekkel.