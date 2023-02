Hererákból való kigyógyulása után először talált be Haller

A visszatérése óta ez volt az első gólja a csatárnak.

A Dortmund 5-1-es győzelméből egy góllal vette ki a részét az elefántcsontparti.

Sebastien Haller a Manchester Citybe igazolt Erling Haaland pótlására érkezett Dortmundba. Átigazolása után nem sokkal kiderült, hogy hererákja van, így több, mint fél évig kemoterápiás kezelésre járt, illetve kétszer meg is operálták.

Januárban egy Frankfurt elleni barátságos meccsen térhetett vissza a pályára. Az elefántcsontparti támadónak egészen februárig kellett várnia, hogy tétmeccsen is betaláljon új csapatában. A Borussia Dortmund a Freiburgot fogadta a Signal Iduna Parkban. Haller kezdőként lépett pályára, de csak a második félidőben jött a gól. Raphael Guerreiro beadására tökéletesen érkezett a támadó és fejelte a labdát a kapuba. Gólöröme közben el is sírta magát Haller.

A történet különlegessége, hogy február 4-én tartják a Nemzetközi Rákellenes Világnapot is. Erre a Signal Iduna Parkba is felhívták a figyelmet a meccs előtt és a félidőben is. A középkört eldeformálták, ezzel jelezve, hogy mindenki folyamatosan figyeljon oda magára.

A Dortmund ezzel a győzelemmel a harmadik helyre lépett fel a Bundesliga tabellán.

