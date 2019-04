Hazai pályán kapott ki a Dortmund, győzelmével biztos BL-induló a Leipzig

Elúszni látszik a bajnoki elsőség a sárga-feketéknek.

Szombaton kora délután a 31. fordulóval folytatódtak a küzdelmei.

A hazai pályán fogadta a Schalkét és nem kis meglepetésre

Pedig a vezetést a hazaiak szerezték meg Götze révén, amelyre Caligiuri válaszolt egy büntetőből, sőt, a 28. percben Sane találatával már a vendégek vezettek.

A fordulás után aztán tovább nőttek a sárga-feketék gondjai, hiszen a 60. percben Reus egyből pirossal mehetett zuhanyozni, a 62. minutumban pedig Caligiuri ismét eredményes volt.

De még nem volt vége, hiszen a 65. percben Wolf is egyből pirosat kapott, azaz a hazaiak 9 emberrel fejezték be a találkozót, sőt, kettős emberhátrányban még a 85. percben Witsel révén zárkóztak is a dortmundiak.

Egy percre rá azonban minden eldőlt Embolo góljával, amellyel a végeredmény 4-2 lett a vendégeknek.

Győzelmével a Schalke továbbra is a 15. helyen, a Dortmund pedig minden bizonnyal búcsút inthet a bajnoki elsőségnek a pontelőnyben lévő és egy meccsel kevesebbet játszó Bayern Münchennel szemben.

Dárdai Pál együttese ezúttal a Frankfurt otthonába látogatott, és a felek egy gól nélküli első félidő után a találkozó végén is 0-0-val zártak, ugyanis a csapatok képtelenek voltak betalálni egymás kapujába.

A pontosztozkodás után a frankfurtiak a 4., a berliniek pedig a 11. helyen állnak a Bundesligában.

A Leipzig ma hazai pályán a Freiburggal mérkőzött meg. A lipcseieknél ismét a kezdőben szerepelt Gulácsi Péter és Willi Orban is, a vendégeknél pedig továbbra is hiányzott sérülés miatt Sallai Roland.

A találkozón Timo Werner 19. percben szerzett találatával a hazaiak vezettek, a második félidő közepén azonban Grifo egalizálni tudott.

A 78. percben azonban Forsberg büntetőből betalált, amellyel ki is alakult a 2-1-es végeredmény a lipcseieknek.

Ez pedig azt jelenti, hogy 3 fordulóval a vége előtt már biztos, hogy a 3. helyen álló Leipzig indulhat a BL-ben, a Freiburg pedig maradt a 13. helyen a tabellán.

