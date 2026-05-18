Havertz volt a hős, egy lépésre a bajnoki címtől az Arsenal!

Két lépés a bajnoki cím.

Ez járhatott hétfő este az Arsenal játékosok fejében, mielőtt kikocogtak melegíteni a Burnley elleni hazai bajnoki előtt. A képlet ugyanis egyszerű volt a londoni együttes számára: amennyiben mindkét hátralévő bajnokiját megnyeri, úgy a City eredményeitől függetlenül 2004 után ismét elhódítja a bajnoki címet.

Ennek szellemében a hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, és bár az első negyedórában a kapufa még megmentette a vendégeket, a 37. percben már semmi sem segített rajtuk. Saka szöglete után a teljes vendég védelem – Weiss kapussal az élen – testközelből figyelte, amint Havertz emelkedik a legmagasabbra, és nagyjából három méterről a hálóba fejel. Tegyük hozzá: a kapus akadályozásáról ezúttal szó sem volt, a Burnley védelme egyszerűen „elaludt”, pedig ha valamire, az Arsenal szögleteire talán illett volna készülni...

A második félidőben aztán a gólszerző hálát mondhatott az égieknek és a VAR-nak, hogy a pályán maradhatott egy hátulról történő becsúszást követően. A német szerelési kísérlete után jogos lett volna a piros lap, ám úgy látszik, a játékvezetők az utolsó fordulókban még véletlenül sem szeretnék magukra haragítani az ágyúsokat – akkor sem, ha ehhez picit meg kell hajlítani a szabályokat.

Az Arsenal nem brillírozott, ám Eze helyzete után így is lezárhatta volna a meccset a második félidő derekán – a középpályás lövése a léc fölé szállt, az Arsenal viszont így is begyűjtötte a három pontot, 1-0-ra nyert, és amennyiben a City pontot veszít kedden a Bournemouth otthonában, máris bajnoki címet ünnepelhet.

Ha Guardiola csapata nyer, úgy vasárnap jöhet a fieszta – feltéve, hogy a csapat nem hibázik a Crystal Palace otthonában.

