Háromgólos fehérvári siker a Diósgyőr ellen

A MOL Fehérvár 3–0–ra legyőzte a vendég Diósgyőrt vasárnap, a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának záró mérkőzésén.

Az első félóra hazai fölényt hozott, több helyzetet dolgoztak ki a hazaiak, egy alkalommal a gólvonalról kellett tisztáznia a vendég védelemnek. A erejét felemésztette a védekezés, a félpályát átlépve elfogyott a tudományuk a vendégeknek. A fehérvári próbálkozások a 36. percben hozták meg eredményüket, Nikolics Nemanja talált be. A bekapott gól felpaprikázta a borsodiakat, akik kezdeményezőbbé váltak ugyan, de a szünetig igazi veszélyt nem jelentettek a Fehérvár kapujára.

A második félidő eleje Funsho Bamgboye felső lécről kivágódó lövése ellenére diósgyőri fölényben telt és a folytatásban is a vendégek támadtak többet. A Fehérvár soványka előnyét őrizte, legalábbis erre utalt, hogy a gólszerző helyett hátvéd érkezett és átálltak ötvédős rendszerre. Mindezek ellenére a Vidi szerzett gólt, egy szépen kijátszott támadás végén Budu Zivzivadze helyezett az üres kapuba. A végeredményt Ivan Petrjak állította be büntetőből.

A Fehérvár a bajnokságban először nem kapott gólt, győzelmével feljött a tabella harmadik helyére.

