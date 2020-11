Harminc gól egy este alatt a Nemzetek Ligájában

A legtöbb mérkőzésen gól született ma a Nemzetek Ligájában, több találkozón óriási különbségek domináltak.

A-Divízió

Az A-Divízióban hat gólt kaptak a németek a spanyolok ellen, két gólos győzelmet arattak a franciák, a portugálok pedig éppenhogy győzni tudtak. Az Svájc - Ukrajna mérkőzés elmaradt. Így már biztos továbbjutók a Play-off-ba a Spanyol és a Francia válogatott, Bosznia-Hercegovina és Izland pedig biztos kiesők.

Spanyolország - Németország 6-0

Gólszerzők: Morata (17.), F. Torres (32., 55., 72.), Rodri (38.), Oyarzabal (88.)

