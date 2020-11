Hatot kapott csoportellenfelünk a Nemzetek Ligájában

6-0-ás győzelmet aratott a Spanyol válogatott a Németek ellen a A Divízió 4. fordulójában. Utoljára 89 éve kapott ki ilyen csúnyán a német csapat.

Az első gól a 17. percben esett: egy szögletet követően Morata fejelt kapura. 1-0

A 32. percben duplázódott az előny: Ferrán Torres is betalált Neuernak. 2-0

A 38. percben egy újabb Fabián Ruíz szöglet után Rodri fejelte a német hálóba a harmadik spanyol gólt. 3-0

