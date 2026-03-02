Bár a Ferencváros története egyik legsikeresebb nemzetközi kupatavaszát futja, a szurkolókat a mai napig foglalkoztatja a téli átigazolási időszak két legfájóbb pontja: a gólvágó Varga Barnabás és a szupertehetség Tóth Alex távozása. Hajnal Tamás a Nemzeti Sportnak adott interjújában tiszta vizet öntött a pohárba, és rávilágított arra a gazdasági és szakmai realitásra, amellyel még a magyar bajnoknak is szembe kell néznie.

Tóth Alex: A 12 millió eurós kikosarazhatatlan ajánlat

Tóth Alex esete iskolapéldája annak, hogyan válhat egy magyar tehetség hónapok alatt a nemzetközi elit célpontjává. A középpályásért a Premier League-ben szereplő Bournemouth jelentkezett be, és a vételár meghaladta a 12 millió eurót, ami új mércét állított a hazai piacon.

„Tudtuk, hogy legjobb esetben a nyárig tudjuk megtartani” – ismerte el Hajnal Tamás. A sportigazgató felfedte, hogy bár szerették volna kölcsönben visszakapni a játékost tavaszra, az angolok ultimátumot adtak: vagy azonnal viszik, vagy kútba esik az üzlet.

„A Bournemouth képviselői világossá tették, ha ebben alkudozni próbálunk, azonnal megszakítják az egyeztetést.”

A sportigazgató hangsúlyozta, hogy ez az eladás fontos üzenet: a Fradi ma már közvetlen ugródeszka a világ legerősebb bajnokságába.

Varga Barnabás: A görög fizetés ellen nem volt ellenszer

Míg Tóth Alexnél a jövő építése, Varga Barnabásnál a kőkemény anyagiak döntöttek. A válogatott csatár az AEK Athénhoz igazolt, miután már nyáron jelezte távozási szándékát. Hajnal elmondása szerint a döntés hátterében egy olyan fizetési ajánlat állt, amellyel a Ferencváros képtelen volt versenyezni.

„Az AEK Athén által kínált fizetés a többszöröse annak, mint amit mi biztosítani tudtunk” – fogalmazott a sportigazgató. Hozzátette, a klub felelősséggel tartozik a játékosai felé is, és egy bizonyos szint felett (ami ebben az esetben az itteni bér ötszöröse-hatszorosa) nem korrekt megakadályozni egy harminc év feletti futballista életének szerződését.



