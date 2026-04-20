A legendás egykori játékos – akit sokan a román futball valaha volt legnagyobb alakjának tartanak – az április elején elhunyt Mircea Lucescu helyét veszi át a kispadon. Hagi kinevezése egy új korszak kezdetét jelenti a román nemzeti csapat számára, amely a közelmúltban csalódást keltő eredményeket ért el a világbajnoki selejtezőkben.

A hivatalos bejelentés szerint Hagi többéves szerződést kötött, amely több kvalifikációs ciklust is lefed. A szakember célja, hogy stabilizálja a válogatott teljesítményét, és újra versenyképessé tegye Romániát a nemzetközi mezőnyben.

A bemutatón Hagi hangsúlyozta ambícióit is: csapata célja minden mérkőzés megnyerése, valamint a 2028-as Európa-bajnokságra való kijutás.

A 61 éves szakember játékosként a „Kárpátok Maradonája” becenéven vált világszerte ismertté, pályafutása során olyan klubokban szerepelt, mint a Real Madrid, az FC Barcelona és a Galatasaray. A román válogatottban 124 alkalommal lépett pályára, és 35 gólt szerzett.

Hagi visszatérése nemcsak szakmai, hanem szimbolikus jelentőségű is: a román futball egyik legnagyobb ikonja ismét vezető szerepet vállal a nemzeti csapat élén, abban a reményben, hogy újra felemeli a válogatottat a nemzetközi porondon.

