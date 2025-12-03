"Ha lemondok, Olaszország kijut a világbajnokságra?" - kifakadt az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke

Az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke egy terjedelmes interjút adott az olasz sportlapnak, a Corriere dello Sportnak. Ennek apropója nem meglepő módon az volt, hogy az olasz válogatott csak második lett Norvégia mögött a vb-selejtezős csoportjában, így pótselejtezőre kényszerült Gennaro Gattuso együttese.

"Ha az olasz válogatott netán nem jut ki a világbajnokságra, nincs olyan szabály, ami engem arra kötelezne, hogy lemondjak, de személyesen is mérlegelni fogom az ügyet. - kezdte Gravina a mondandóját.

- A kétkedőktől pedig azt kérdezném, ha lemondok, akkor vajon kijutna Olaszország a világbajnokságra?

Ha ebben biztos lennék, akkor én volnék az első, aki féleáll. Ha azt gondoljuk, hogy egy rossz eredmény után rögtön elnököt kell váltani, akkor azzal csak még több kárt okozunk."

Gravina ezt követően kifejtette, miért gondolja úgy, hogy az klubok az olasz válogatott ellenfelei lennének.

"A 20 Serie A-ban szereplő csapatban mindössze 97 olasz játékos található, ez csak 25%-a a teljes játékosállománynak. Hogy a hazai klubok a nemzeti csapat ellenfelei lenének? Bizonyos szempontból igen, még ha akaratlanul is, egyes klubok csak a saját érdekeiket nézik" - zárta az elnök.

Olaszországra 2026. március 26-án vár egy hazai pótselejtező Észak-Írország ellen, győzelem esetén pedig a Wales-Bosznia-Hercegovina párharc nyertesével csapna össze a vb-részvételért.

