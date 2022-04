Győzött és előzött az Újpest Pakson

Az utóbbi hetekben gödörbe került a Paks, de a tolnaiak rendre jól szerepelnek az Újpest ellen, így Bognár György bizakodva várhatta a lila-fehérek elleni összecsapást. Ezúttal azonban hiába a hazai pálya, és Ádám Martin viszonylag korai gólja (a válogatott támadó a 24. percben büntetőből szerzett vezetést), „nem adta ki a gép” a paksiaknak.

Az Újpest Beridze a 37. percben szerzett góljával még a szünet előtt egyenlített, sőt, a fordulás után nem sokkal már vezetett is. Az 56. percben a Mol Fehérvártól kölcsönvett, és tavasszal igazán gólveszélyesen futballozó Zivzivadze talált be Pakson. A 69. percben Osváth öngólt vétett, ami megpecsételte a hazaiak sorsát.

Az Újpest 3-1-re győzött, és megelőzte vasárnapi ellenfelét, jelenleg ötödik a tabellán (hogy ez így is marad-e a fordulót követően az az MTK-Fehérvár meccs eredményén múlik). A lila-fehérek hátránya pedig továbbra is csak 3 pont a negyedik helyezett ZTE mögött. Ez a pozíció pedig a Ferencváros kupaszereplésétől függően akár nemzetközi kupaindulást is érhet.

OTP Bank Liga, 27. forduló: Paksi FC-Újpest FC 1-3 (1-1)

gólszerzők: Ádám (24., 11-esből), illetve Beridze (37.), Zivzivadze (56.), Osváth (69., öngól)

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester City sikere 2,14-szeres, a döntetlen 3,70-szeres, a Liverpool győzelme pedig 3,45-szörös pénzt fizet. (x)