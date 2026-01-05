Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, aggasztó hírek érkeztek az RB Leipzig portugáliai edzőtáborából szombat reggel. Gulácsi Péter térdproblémák miatt kényszerült idő előtt az öltözőbe vonulni, és bár a klub szűkszavúan csak a panaszok tényét erősítette meg, a szurkolók és a szakmai stáb is lélegzetvisszafojtva várta a részletes diagnózist.

Optimista hírek Németországból

A bizonytalanságnak azonban vége. A Sky Sports jól értesült újságírója, Philipp Hinze a vasárnapi nap folyamán megnyugtató információkat osztott meg az X-oldalán (korábbi Twitter). A beszámoló szerint Gulácsi a vasárnap délelőtti tréninget ugyan elővigyázatosságból kihagyta és pihent, de az állapota korántsem súlyos. A kapus „felfelé mutató hüvelykujjal” jelezte: optimista a visszatérést illetően. „Megnyugodhatunk Gulácsi Péter kapcsán: a kapus a délelőtt folyamán pihent enyhe térdproblémák miatt, de alapvetően optimista. Nincs szó komoly sérülésről, a játéka a St. Pauli ellen a jelenlegi állás szerint nincs veszélyben.” – írta Hinze.

Ott lehet a hétvégi bajnokin

A vizsgálatok megerősítették, hogy nem történt komoly sérülés, így a magyar hálóőrnek nem kell heteket kihagynia. Ez különösen fontos hír a lipcseieknek, hiszen a csapat gőzerővel készül a Bundesliga folytatására. A jelenlegi állás szerint Gulácsi játéka nincs veszélyben a szombati, St. Pauli elleni bajnoki mérkőzésen. Amennyiben a regenerációja a tervek szerint halad, Marco Rose vezetőedző minden bizonnyal számíthat rutinos kapusára a kezdőcsapatban. A lipcseiek számára alapvető fontosságú Gulácsi jelenléte, hiszen a szezon során ismét bizonyította, hogy a Bundesligában és a nemzetközi porondon is a csapat egyik legbiztosabb pontja.