Megnyugodhatnak a magyar szurkolók: Friss hírek érkeztek Gulácsi Péter állapotáról!

Úgy tűnik, az ijedtség nagyobb volt, mint a tényleges probléma: bár az RB Leipzig magyar válogatott kapusának idő előtt be kellett fejeznie a szombati edzést, a legfrissebb hírek szerint nem kell hosszabb kihagyástól tartania.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, aggasztó hírek érkeztek az RB Leipzig portugáliai edzőtáborából szombat reggel. Gulácsi Péter térdproblémák miatt kényszerült idő előtt az öltözőbe vonulni, és bár a klub szűkszavúan csak a panaszok tényét erősítette meg, a szurkolók és a szakmai stáb is lélegzetvisszafojtva várta a részletes diagnózist. 

Optimista hírek Németországból

A bizonytalanságnak azonban vége. A Sky Sports jól értesült újságírója, Philipp Hinze a vasárnapi nap folyamán megnyugtató információkat osztott meg az X-oldalán (korábbi Twitter). A beszámoló szerint Gulácsi a vasárnap délelőtti tréninget ugyan elővigyázatosságból kihagyta és pihent, de az állapota korántsem súlyos. A kapus „felfelé mutató hüvelykujjal” jelezte: optimista a visszatérést illetően. „Megnyugodhatunk Gulácsi Péter kapcsán: a kapus a délelőtt folyamán pihent enyhe térdproblémák miatt, de alapvetően optimista. Nincs szó komoly sérülésről, a játéka a St. Pauli ellen a jelenlegi állás szerint nincs veszélyben.” – írta Hinze. 

Ott lehet a hétvégi bajnokin 

A vizsgálatok megerősítették, hogy nem történt komoly sérülés, így a magyar hálóőrnek nem kell heteket kihagynia. Ez különösen fontos hír a lipcseieknek, hiszen a csapat gőzerővel készül a Bundesliga folytatására. A jelenlegi állás szerint Gulácsi játéka nincs veszélyben a szombati, St. Pauli elleni bajnoki mérkőzésen. Amennyiben a regenerációja a tervek szerint halad, Marco Rose vezetőedző minden bizonnyal számíthat rutinos kapusára a kezdőcsapatban. A lipcseiek számára alapvető fontosságú Gulácsi jelenléte, hiszen a szezon során ismét bizonyította, hogy a Bundesligában és a nemzetközi porondon is a csapat egyik legbiztosabb pontja.

