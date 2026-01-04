FC Augsburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Megsérült Gulácsi, idő előtt el kellett hagynia az edzést!

Hivatalos X-oldalán közölte a német RB Leipzig, hogy magyar válogatott kapusának, Gulácsi Péternek idő előtt el kellett hagynia a csapat szombat délelőtti edzését, térdsérülést szenvedett.

A portugál Almancilban készülő lipcsei csapat arról számolt be, hogy a magyar válogatott kapus térdsérülést szenvedett a szombat reggeli gyakorláson, ezért a továbbiakban egyéni edzést fog végezni. 

Arról nem adtak tájékoztatást, hogy mennyire súlyos Gulácsi Péter sérülése, de tekintve, hogy egyéni edzésmunkát fog végezni, talán a nagyobb bajt elkerülte. Gulácsinak már volt egy komolyabb sérülése, 2022 októberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a térdében, ami miatt majdnem egy évet ki is kellett hagynia.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató lipcsei csapat a negyedik helyen áll a Bundesligában, az első januári fordulóban a St. Pauli vendégei lesznek, és megpróbálnak javítani a zsinórban elszenvedett két sima vereség után.

