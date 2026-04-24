Sérülés miatt hosszabb kihagyás

Gulácsi Péter a Wolfsburg elleni bajnokin sérült meg, térdprobléma miatt kellett lecserélni. A klub orvosi vizsgálatai részleges belső oldalszalag-sérülést állapítottak meg, ami miatt a rutinos kapus hetekre kidőlt.

A rehabilitáció ideje alatt külön programot kapott, és bár nem volt szükség műtétre, a felépülése így is hosszabb időt vett igénybe. A sérülés különösen rosszkor jött számára, hiszen korábban is akadtak kisebb-nagyobb problémái a térdével.

A helyettes jól élt a lehetőséggel

Amíg Gulácsi nem volt bevethető, a kapuban a fiatal belga Maarten Vandevoordt kapott lehetőséget. A fiatal hálóőr stabil teljesítményt nyújtott, több mérkőzésen is megbízhatóan védett, és ezzel meggyőzte a szakmai stábot.

A lipcseieknél úgy látják, hogy Vandevoordt folyamatos játékban fejlődik, és egyre inkább megérett arra, hogy első számú kapusként számoljanak vele.

Változó hierarchia a kapuban

A legfrissebb hírek szerint Gulácsi visszatérése után sem biztos, hogy visszakerül a kezdőcsapatba. A klubnál ugyanis már inkább a belga kapus mellett tennék le a voksot, míg a magyar válogatott játékos csereként, rotációs szerepben kaphatna lehetőséget.

Ez nem feltétlenül a teljesítményének kritikája, sokkal inkább a sérülésből visszatérés, a forma és a jövő építésének következménye.

Tapasztalatára még szükség lehet

A Leipzignél ugyanakkor hangsúlyozzák: Gulácsi Péter továbbra is fontos tagja a keretnek. Rutinos, nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező kapus, akire még számíthatnak – még akkor is, ha a hierarchiában most visszább csúszott.

A szezon hajrájában így különösen érdekes kérdés lesz, hogy a német klub végleg vált-e a kapuban, vagy Gulácsi még visszaverekedheti magát az első számú szerepkörbe.

