Gulácsi Péter elmondta, mit gondol Jürgen Klopp kinevezéséről!

Mint ismeretes, januártól Jürgen Klopp lesz a Red Bull csoport globális futballstratégiáért felelős vezetője, azaz ő felel majd többek között a játékfilozófia továbbfejlesztéséért, illetve jövőbeni tehetségek felderítéséért és kiválasztásáért is.

Az 57 esztendős német szakember így a Liverpooltól való távozása után újra magyar válogatott játékosok közelében fog dolgozni, erről Gulácsi Pétert kérdezte az RTL.

"A mi mindennapjainkat ez nem nagyon érinti, igazából ez egy olyan pozíció, ami átfogóan az összes Red Bull-klub felett áll, de ettől függetlenül a napi döntéshozásokban ő nem fog részt venni, legalábbis én így tudom, illetve eddig az ebben a pozícióban lévő emberek így tevékenykedtek. Ez inkább egy stratégiai pozíció. Lehetett hallani, hogy esetleg még egy-két klubba beszáll a Red Bull, ez az a vonal, ahol ő tevékenyebb lesz és többet fog dolgozni, de nyilván itt Lipcsében is látni fogjuk. Ez szerintem mutatja a Red Bull fejlődését, a presztízsét, hogy egy ilyen kaliberű top edzőt ebbe a pozícióba sikerült meggyőzni. Szerintem mindenképpen profitálni fog belőle a Lipcse is, és az összes többi Red Bull-klub is" - nyilatkozta a magyar válogatott hálóőr az RTL-nek.

"Én arról tudtam csak, hogy valami nagy bejelentés lesz, ezt három hete lehetett hallani, de azt, hogy pontosan mi és kicsoda, arról nem. Minket is meglepett valamennyire, mert olyan hírek voltak, hogy ő most egy ideig pihenni szeretne. Az biztos, hogy január 1-től intenzívebb élete lesz. Örülünk neki, mert ahogy mondtam, ez is mutatja, hogy milyen vonzereje van a Red Bull-nak" - mondta Gulácsi.