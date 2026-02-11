Amint arról a GOAL is cikket közölt, Gulácsi Péter további egy évvel, 2027-ig meghosszabbította jelenlegi szerződését az RB Leipziggel, annak ellenére, hogy csökkentették a fizetését, illetve idővel kevesebb játéklehetőségre számíthat.

Csakhogy kiderült, a téli átigazolási időszakban megkereste a Tottenham Hotspur, amely busás, a korábbinál is magasabb fizetést kínált az 58-szoros magyar válogatott kapusnak - írta meg a Blikk egy a BILD-re hivatkozva.

A német portál azt is hozzáteszi, hogy a szerződés tervezetét, amely két szezon erejéig szólt, megtoldva egy év hosszabbításai opcióval, továbbította is az észak-londoni klub Gulácsi ügynökének, Hasan Cetinkayának.

A Blikk egy lipcsei értesülésre hivatkozva pedig tudni véli, hogy miért döntött mégis a RotenBullen mellett Gulácsi. Ennek oka lehetett a játékos klubhoz való kötődése, illetve az a tény is, hogy a családja jól érzi magát Lipcsében.

Mint ismert, a magyar hálóőr még 2008-ban került először Angliába, akkor a Liverpool U18-as csapatával edzett, majd később 25 alkalommal védte a Vörösök B-csapatának kapuját. Ezt követően lett az RB Salzburg játékosa, ahonnan 2015 nyarán szerződött az akkor még német másodosztályú RB Leipzighez.

Azóta többnyire kirobbanthatatlan a kezdőcsapatból, idén mind a 21 Bundesliga-találkozón az ő nevével kezdőd9tt a lipcseiek összeállítása.