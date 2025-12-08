Mi történt?

A Manchester City vasárnap délután magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott a jó formában játszó Sunderland felett az Etihad Stadionban. A mérkőzés azonban nem az eredmény, hanem a 65. percben történt jelenet miatt marad emlékezetes. Rayan Cherki, a City nyári szerzeménye az alapvonalnál szorult helyzetbe került, de egy egészen elképesztő, rabona mozdulattal mégis átemelte a labdát a rövid oldalra, ahol Phil Foden érkezett fejjel, és a felsőkapufáról a hálóba jutott a labda.

Bajba fog kerülni

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az újságírók természetesen azonnal a francia támadó megoldásáról faggatták Guardiolát. A City menedzsere a tőle megszokott őszinteséggel, és egy Lionel Messi-párhuzammal válaszolt:

„Sohasem láttam, hogy Messi úgy adjon be keresztlabdát, ahogyan most tette” – mondta Guardiola. „Messi a valaha volt legjobb játékos, de ilyen beadásokat még nem láttam tőle.

„A beadások rendben vannak, jobb láb, bal láb, a lábfej melyik része – nem számít. Ha hatékony, akkor rendben van. De én szeretem az egyszerűséget, mert Messitől tanultam meg, hogy az egyszerű dolgokkal sosem hibázok.

„Az egyszerű dolgokat tökéletesen csinálja, aztán meg kicselez négy-öt játékost. Azt szeretném, hogy a játékosok az egyszerű dolgokat jól csinálják, és azután, ha különleges tehetségük van, azt tehetnek, amit akarnak.

Guardiola ugyanakkor figyelmeztette játékosait:

„De ha ez most nem működik, akkor gond lesz. Bajba fog kerülni.”

Ahogy azt korábban megírtuk, a hétvégi győzelemmel a City 2 pontra zárkózott fel a listavezető Arsenal mögött.

