Guardiola: Sok pénzünk van

Továbbra is hihetetlen formának örvend a Manchester City - a Mönchengladbach elleni szerdai, budapesti győzelmük volt a sorozatbeli 19. meccs, amelyet sikerrel abszolváltak, ráadásul 26 mérkőzés óta veretlenek.

Hogy mi a siker titka? Pep Guardiola a BL-meccs után habozás nélkül, humorral fűszerezve válaszolt.

"Sok pénzünk van, hogy sok hihetetlen játékost vegyünk."

A City tehát ott van a negyeddöntő kapujában, ráadásul a bajnokságban is tetemes előnnyel, már tíz ponttal vezet - a jelenlegi formájukat tekintve ez szinte behozhatatlannak tűnik. Hétvégén a West Ham csapatával mérkőznek.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Pep nem volt teljesen elégedett a 'Gladbach elleni meccsel, ráadásul egy klubot esélyesebbnek lát az ő szuper formájában lévő csapatánál is. Kiemelte azt is, hogy az előző években a Tottenham és a Lyon ellen is az esélytelenebb csapat ellen zuhantak ki a Bajnokok Ligájából.