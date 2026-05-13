Pep Guardiola ismét őszintén beszélt a videóbíró-rendszerről, és nem rejtette véka alá a véleményét a játékvezetői döntésekről sem. A Manchester City menedzsere a Crystal Palace elleni találkozó előtt a Sky Sports cikke szerint hangsúlyozta: játékosainak nem szabad arra várniuk, hogy a bírók segítsék őket a bajnoki hajrában.

A szakember szerint az elmúlt években többször is olyan kulcsfontosságú ítéletek születtek, amelyek hátrányosan érintették csapatát. Guardiola külön kitért az előző két FA-kupa-döntőre is, amelyek során szerinte a játékvezetők és a VAR sem végezte megfelelően a munkáját.

A katalán tréner úgy fogalmazott, hogy Angliába érkezése óta nem tudott teljes bizalommal tekinteni a VAR-rendszerre. Hozzátette: a futballban a legfontosabb az, hogy a csapat saját teljesítményével tegye szükségtelenné a vitatott szituációkat.

Guardiola szerint a Citynek most kizárólag a Crystal Palace elleni mérkőzésre kell koncentrálnia, hiszen a bajnoki versenyfutásban már nincs teljesen a saját kezükben a sorsuk. Az Arsenal a West Ham elleni győzelmét követően – egy mérkőzéssel többet játszva ugyan – öt pont előnnyel vezet a Manchester City előtt. Ennek tükrében minden pontvesztés végzetes lehet a hajrában.

A manchesteriek vezetőedzője ugyanakkor arra is utalt, hogy a játékvezetői döntések sokszor kiszámíthatatlanok, ezért szerinte nem érdemes ezekre alapozni. A fókusz szerinte csakis a pályán nyújtott teljesítményen lehet.

