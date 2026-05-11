Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Arsenal vitatható körülmények között 1-0-s győzelmet aratott a West Ham United ellen az angol bajnokság (Premier League) 36. fordulójában vasárnap kora este, ezzel az észak-londoniak nagy lépést tettek a bajnoki cím felé. A hosszabbításban történt eset azonban nagy média visszahangot váltott ki, és a West ham United pedig panaszt készül tenni az ügyben. Egy korábbi Premier League-játékvezető szerint viszont jó döntés született. Mutatjuk a részleteket!

Mi történt?

A találkozó 95. percében Callum Wilson góljával egyenlített a West Ham, azonban a VAR-szobában Darren England úgy látta, hogy a találatot szabálytalanság előzte meg, ezért kihívta Chris Kavanagh játékvezetőt, aki a videófelvételek visszanézése után érvénytelenítette a gólt.

Ha visszanézzük az esetről készült videót, jól látszik, hogy a West Ham beívelése után Pablo Felipe David Raya vállára teszi a karját, és lefogja az Arsenal spanyol kapusának a kezét, hogy ne tudja megfogni a labdát. Raya ki is ejtette a labdát a kezéből, amit másodpercekkel később Wilson a hálóba is jutatott.

A The Times értesülései szerint a West Ham hivatalos panaszt készül benyújtani a PGMOL-hoz, a kelet-londoni csapat szerint ugyanis a játékvezető belenyúlt a mérkőzésbe, és egy szabályos gólt vett el tőlük.

Megosztó az elvett gól

A döntés megosztotta a közvéleményt is: voltak, akik dicsérték a játékvezetőt, míg mások szerint a kapu előtti kavarodás során több szabálytalanság is történt.

Az Arsenal szerint jó döntés született

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a mérkőzés után „bátor” döntésnek nevezte az esetet.

„A játékvezető és a VAR ma nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, hogy megállították a játékot, elemezték a jelenetet, és lehetőséget adtak a játékvezetőnek a döntés meghozatalára. Szerintem senki sem vitatja, hogy ez egyértelmű szabálytalanság volt, mert David szinte már a kezében tartotta a labdát, és nem hagyták, hogy megjátssza azt, így született a gól. Nyilvánvaló hiba történt, szabadrúgás járt, a gólt pedig érvényteleníteni kellett. Ma ismertem fel igazán, milyen nehéz és mennyire komoly feladat a játékvezetők munkája”

– hangsúlyozta a lefújást követően Mikel Arteta.

A West Ham kiakadt a VAR-döntésre

Ezzel szemben a West Ham vezetőedzője, Nuno Espírito Santo jóval kritikusabban nyilatkozott. A portugál szakember szerint a játékvezetők „már azt sem tudják, mi számít szabálytalanságnak”, és csak „összezavarják saját magukat”.

„Ott van a játékvezető és a VAR, miközben a múltban hasonló szituációkat teljesen másképp ítéltek meg. Ennél tovább nem is mennék. Az elmúlt szezonokban is előfordultak ilyen esetek. Már a játékvezetők sem tudják, mi szabálytalanság és mi nem az. Ez csak bizonytalanságot szül. A Premier League-ben szinte minden szögletnél történik valami hasonló, nemcsak ma, hanem minden pályán. A következetesség hiányáról beszélek. A játékosok össze vannak zavarodva és frusztráltak, nem értik ezeket a döntéseket. Ez bosszantó. Nekik kellene megoldaniuk ezt a helyzetet – ott van a játékvezető és a VAR –, de a bírók saját magukat hozzák nehéz helyzetbe”

– hangsúlyozta Nuno Espírito Santo.

Egy korábbi játékvezető szerint jó döntés született

A SportBible az ügyben megszólaltatott egy korábbi Premier League-játékvezetőt, Peter Waltont, aki ezzel szemben úgy véli, a VAR helyes döntést hozott.

„Valós időben Chris Kavanagh csak annyit láthatott, hogy több játékos egyszerre harcol a labdáért. Az eset zsúfolt tizenhatoson belül történt, mindenhol játékosok voltak, így nagyon kevés ideje maradt pontosan felmérni, mi történt. A szabálytalanság akkor történt, amikor a West Ham játékosa, Pablo a bal karját Raya karjára és vállára tette. Ez akadályozta Raya mozgását, és megnehezítette számára, hogy megfelelően menjen a labdára, ezért nem tudott tisztán beleérni. A VAR által vizsgált visszajátszásokon – különösen az oldalvonali kameraállásból – ez egyértelműen látszik. A 12-es szabály szerint az ellenfél visszatartása vagy kontaktussal történő akadályozása szabálytalanságnak számít. Ebben az esetben ez teljesült"

– húzta alá az egykori játékvezető, aki ezután kitért a mezőnyjátékosok és a kapusok közötti különbségre is:

Sokan feltehetik a kérdést, hogy két mezőnyjátékos hasonló kontaktusát miért nem fújják le. A válasz az, hogy a kapusok különleges helyzetben vannak. Másképp ugranak, mert el akarják kapni vagy ki akarják ütni a labdát, a karjuk pedig speciális helyzetben van. Amikor két mezőnyjátékos küzd a pozícióért, a játékvezetők általában több testi kontaktust engednek meg, mert hasonló helyzetből harcolnak. A kapusoknál azonban alacsonyabb a tűréshatár, mert ha akadályozzák a karjuk mozgását, az jelentősen befolyásolja a feladatuk ellátását. Darren England, aki a VAR-szobában dolgozott, dicséretet érdemel azért, mert volt bátorsága és szakmai érzéke közbeavatkozni. Ugyanígy Kavanagh is elismerést érdemel azért, hogy kiment a monitorhoz, és megváltoztatta az eredeti döntését”

– zárta gondolatait Peter Walton.

A West Ham egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül

A kiesés ellen küzdő West Ham számára sokba kerülhet az Arsenal elleni vereség, hiszen ha a Tottenham Hotspur hétfőn esetleg le tudja győzni a már bennmaradt Leeds Unitedet, akkor a 18. helyen szerénykedő kalapácsosok 4 pontos hátrányba kerülnek a 17. helyen álló Spurs-szel szemben két fordulóval a bajnokság vége előtt.

A West Ham legközelebb május 17-én a Newcastle United vendégeként lép pályára, míg az Arsenal május 18-án a Burnleyt fogadja.

A mérkőzés összefoglalója:

