Guardiola otthon győzte le az "utódjának" kinézett Brighton edzőjét

2-1-re nyert a Manchester City a Brighton & Hove Albion ellen az angol Premier League 9. fordulójában.

Sorozatban 21. alkalommal nyert otthon az Etihad Stadionban a Manchester City, ami azt jelenti, hogy új rekord született a Premier League-ben a hazai győzelmi sorozatokat tekintve.

Pep Guardiola a mérkőzés előtt tagadta azokat a híreket, miszerint azt mondta volna, hogy Roberto De Zerbi, a Brighton menedzsere váltja őt a Manchester City-nél.

A katalán trénernek kényszerű döntést kellett hoznia a mérkőzés előtt, hiszen nem nevezte a kezdőbe a Dél-Amerikából visszaérkező Edersont, hogy pihenni tudjon a hosszú út után, helyére Ortega került be. A német hálóőr meg is hálálta a bizalmat, több jó védést is bemutatott.

Tíz percen belül már vezetést is szerzett a hazai alakulat. Precíz passzt adott Jeremy Doku, aki az alapvonalról tálalt Julian Alvarez elé, aki be is vágta a labdát a bal felsőbe. Az argentin meglőtte az idénybeli negyedik gólját. 1-0

A 19. percben Haaland is megindult önerőből a Brighton kapuja felé. A norvégot senki nem tudta feltartóztatni, így 18 méterről elvállalta a lövést. A lapos, de erős labda a kapu jobb oldalában kötött ki. 2-0

A második játékrészben tartani akarta az előnyét Pep Guardiola alakulata, így nagyobb teret adott Brightonnak. Ez a taktika vissza is ütött, mivel Akanji ért bele balszerencsésen egy vendég beadásba, a lecsorgóra Ansu Fati érkezett. A Barcelonától kölcsönvett támadó a bal alsóba gurított. 2-1

A mérkőzés végén második sárgával kiállították Akanjit, de az emberelőnyben lévő Brighton már nem tudta ezt kihasználni a hosszabbításban. A Manchester City két nyeretlen mérkőzés után újra nyerni tudott.