„Nem emlékszem” – Pep Guardiola tagadja, hogy megnevezte volna az utódját

Pep Guardiola nem emlékszik, hogy bárkinek is azt mondta volna, hogy Roberto De Zerbi, a Brighton menedzsere váltja őt a Manchester City-nél. A katalán – akinek a jövője a szerződése 2025-ös lejárta után még nem tisztázott – azonban méltatta az olasz szakembert.

A brit sajtóban szárnyra kelt egy történet, miszerint a két csapat májusi találkozóján Pep Guardiola azt mondta a Brighton játékosainak, hogy az ő edzőjük, Roberto De Zerbi lesz az utódja, vagyis a Manchester City következő menedzsere.

„Nem emlékszem, hogy ezt mondtam volna. Ez nem az én dolgom. Ha az elnök megkérdezi, elmondom a véleményemet, de ez nem az én dolgom. Nem én vagyok a sportigazgató” – mondta az utódlás kérdéséről a két együttes újabb, szombat délutáni találkozója előtt a katalán szakember az Independent beszámolója szerint.

„Abban azonban biztos vagyok, hogy Roberto a világ bármely csapatánál lehetne edző. Nincs kétségem” – szögezte le Guardiola, akinek a szerződése 2025-ben jár le a Manchester City-nél és a jövője egyelőre még nem tisztázott.

A Sassuolo és a Shakhtar Donyeck korábbi vezetőedzője, az olasz De Zerbi nagy hatást gyakorolt az angol labdarúgásra, amióta alig több mint egy éve átvette a Brighton irányítását.

A tavalyi szezonban a Premier League hatodik helyén végzett és ezzel először vezette ki a klubot az európai színtérre, de a mostani bajnokságot is erőteljesen kezdték.

A Brighton jelenleg is hatodik, mindössze két ponttal marad el szombati vendéglátójától, a harmadik helyezett és címvédő Manchester City-től.

Guardiola úgy érzi, ez azt bizonyítja, hogy a menedzsernek nem kell a legmagasabb szintű tapasztalattal rendelkeznie ahhoz, hogy a legnagyobb állásokat megkapja.

„A Barcelona első csapatához a negyedosztályból érkeztem edzőnek, és nem volt tapasztalatom a legfelsőbb szinten. Ha megvan a klub ötlete, amit követ a sportigazgató és ehhez megfelelő menedzsert és játékosokat igazolnak, akkor sok jó sülhet ki a történetből. A Man City megtette ezt, ahogy a Liverpool is – ugyanazzal az eljárással és ugyanazokkal az ötletekkel nyertek címeket” – hangsúlyozta a spanyol szakember.

Az 52 esztendős Guardiolát széles körben generációja legnagyobb edzőjeként tartják számon, hiszen tavaly egy harmadik Bajnokok Ligája-címmel is gazdagodott amúgy is csillogó önéletrajza, amely öt Premier League-győzelmet is tartalmaz.

Ennek ellenére még ő is úgy érzi, hogy tanulhat egy olyan relatív fiatal szakembertől, mint a 44 éves De Zerbi.

„A játékosai mindig helyzetben vannak ahhoz, hogy megszerezzék a labdát. Ez az egyik kulcsfontosságú pont, mindenki a megfelelő pillanatban, tempóban mozog. A futball lényege nem az, hogy „mozognod kell”, hanem az, hogy mikor. Mindennek van értelme, amit csinál, és tanulok tőle” – tette hozzá.