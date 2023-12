Guardiola nem foglalt állást a City-t sújtó kétes ítéletről

A Manchester City menedzsere igyekezett megőrizni a hideg vérét.

A címvédő Manchester City 3–3-as döntetlent játszott hazai pályán a Tottenham Hotspurrel vasárnap az angol élvonal 14. fordulójában.

A 94. percben, 3–3-as állásnál Erling Haalanddal szemben követett el szabálytalanságot Emerson Royal, de a norvég támadónak sikerült lefordulnia, így Hooper először – jogosan – továbbengedte az akciót. Haaland kiugratta Grealisht, aki közben lehagyta az ellenfél védőit, ekkor viszont az angol bíró visszafújta a szabálytalanságot.

A Manchester City menedzsere, Pep Guardiola nem kommentálta a történteket:

"Kérem a következő kérdést. Én nem fogok Mikel Arteta-féle nyilatkozatot adni."

A Daily Mail kérdésére hozzátette, hogy néha elveszti a fejét a játékvezetőkkel kapcsolatban, de nem most, és hogy őt is meglepte az ítélet, valamint megérti játékosai csalódottságát. A szakember kitért arra is, hogy csapata egymás után a harmadik döntetlenjét játszotta.

"Csak egykori barcelonai edzőmet, Johan Cruyffot idézhetem: a balszerencse nem játszik szerepet a futballban. A jó csapatokat egyébként nem csak a jó pillanatok határozzák meg. Nem először vagyunk olyan helyzetben, hogy hiába játszunk jól, ez nem látszik meg az eredményen."

Ange Postecoglou sem foglalkozott sokat az elmaradt előnyszabállyal, szerinte ez a mérkőzés jóval többről szólt, mint hogy egy játékvezetői ítélettel foglalkozzanak. Az ausztrál szakember kiemelte, hogy igencsak tartalékosan szereztek pontot Manchesterben, ráadásul az utóbbi meccseken nem jöttek az eredmények.

"Nehéz időszakot élünk meg, rengeteg a hiányzónk, több játékost a megszokottól eltérő poszton kell játszatnom. De ha ezeket az időszakokat átvészeljük, erősebben jövünk ki belőle, még ha kapunk is ütéseket ezalatt. Egy olyan nap, mint a mai, komoly lökést adhat a csapatnak" - jegyezte meg a Spurs trénere.

A City zsinórban három döntetlent játszott a bajnokságban, így visszacsúszott a harmadik helyre, két ponttal lemaradva az éllovas Liverpool mögött.

Fordítás: Sportal