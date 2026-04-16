Sajtóhír: eljárás indulhat a Ferencváros kapusa ellen

Újabb fordulatot vehet a tavaly őszi Újpest-Ferencváros rangadó botrányos zárása: sajtóértesülések szerint hivatalos eljárás indulhat az ügyben.

Mint ismert, a két csapat 1–1-es döntetlennel záruló bajnokija rendkívül sportszerűtlen jelenettel zárult. Az FTC kapusa, Gróf Dávid egy kirúgás elvégzésére készült, ám mivel nem kapta meg időben a labdát a labdaszedőktől, indulatosan reagált, és fellökött egy labdaszedő gyereket.

A játékvezető azonnali piros lappal kiállította a kapust, a Fradi pedig kényszerhelyzetbe került: cserelehetőség híján a mezőnyjátékos Varga Barnabás állt be a kapuba az utolsó percekre. Gróf Dávid a mérkőzést követően nyilvánosan bocsánatot kért a történtekért, ám a jelek szerint az ügy nem zárult le ennyivel.

A Lila Sector nevű újpesti kötődésű Facebook-oldal információi szerint a hatóságok hivatalból eljárást indíthatnak az eset kapcsán. Az értesülések alapján könnyű testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt vizsgálódhatnak. Amennyiben a hírek megerősítést nyernek, a pályán történteknek immár jogi következményei is lehetnek, ami újabb fejezetet nyithat az őszi rangadó történetében.

Az ügyben természetesen a Ferencvárost is megkerestük, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

