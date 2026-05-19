Gróf Dávid Dibusz Dénes
C. Kovács Attila

A Ferencváros kapusa a spanyol tengerparton piheni ki az idény fáradalmait + fotó

A Ferencváros kapusa, Gróf Dávid már maga mögött hagyná az idény csalódását. Három nappal azután, hogy a Ferencváros az ETO FC mögött a második helyen zárta a bajnokságot, a rutinos hálóőr Spanyolországból jelentkezett be.

Gróf Dávid már nyaral

Gróf feleségével, Gróf-Komsa Klaudia utazott el pihenni, közös fotójuk alapján pedig a népszerű tengerparti üdülőhelyen, Benidormban kapcsolódnak ki. 

A Ferencváros kapusa láthatóan igyekszik kipihenni a hosszú és érzelmileg megterhelő szezon fáradalmait.

A 35 éves kapus számára ugyan nem úgy alakult a bajnoki hajrá, ahogyan azt a ferencvárosi szurkolók remélték, a nyári szünet azonban lehetőséget adhat a feltöltődésre a következő idény előtt.

Bajnok az ETO, a Ferencváros „csak" ezüstérmes

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szombaton az ETO 1-0-s Kisvárda elleni győzelmével biztosította be a bajnoki címet, és törte meg a Ferencváros hét éves uralkodását az NB I-ben. 


