Gróf Dávid már nyaral

Gróf feleségével, Gróf-Komsa Klaudia utazott el pihenni, közös fotójuk alapján pedig a népszerű tengerparti üdülőhelyen, Benidormban kapcsolódnak ki.

A Ferencváros kapusa láthatóan igyekszik kipihenni a hosszú és érzelmileg megterhelő szezon fáradalmait.

A 35 éves kapus számára ugyan nem úgy alakult a bajnoki hajrá, ahogyan azt a ferencvárosi szurkolók remélték, a nyári szünet azonban lehetőséget adhat a feltöltődésre a következő idény előtt.

Bajnok az ETO, a Ferencváros „csak" ezüstérmes

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szombaton az ETO 1-0-s Kisvárda elleni győzelmével biztosította be a bajnoki címet, és törte meg a Ferencváros hét éves uralkodását az NB I-ben.

