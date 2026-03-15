„Teljes nonszensz!” – a Newcastle támadója nekiment Rooney-nak és Shearernek

A Newcastle United támadója, Anthony Gordon keményen bírálta a televíziós szakértőként dolgozó Wayne Rooney-t és Alan Shearer-t, miután azok megkérdőjelezték, miért csak csereként lépett pályára a csapat hétközi mérkőzésén a Barcelona ellen.

A 25 éves támadó a második félidőben állt be a keddi, 1–1-re végződő Bajnokok Ligája-találkozón a St. James' Park stadionban, miután a meccset megelőző napokban betegség miatt nem tudott edzeni. Rooney, Shearer és a szintén szakértőként dolgozó Roy Keane a pálya mellől közvetítették a találkozót, és mindhárman megjegyzéseket tettek Gordon hiányára a kezdőcsapatból.

A csatár a szombati, Chelsea elleni 1–0-s győzelem után a Match of the Day műsorában reagált a kritikákra.

„Általában nem szeretek ilyesmit tisztázni, mert nem nagyon érdekel, de ezt most muszáj, mert teljesen nonszensz volt” – mondta Gordon. - Amikor kedden megérkeztem a stadionba, az edző közölte velem, hogy nem játszom a kezdőben. Ez nem tetszett, de ez az ő döntése, és a csapat jól futballozott. Azt állítani, hogy nem akartam pályára lépni a pályafutásom legnagyobb meccsén, teljes képtelenség. Azt hiszem, Rooney azt mondta, hogy elmentem mellettük, nem fogtam kezet velük, és bementem az öltözőbe. Ez sem igaz. Egyedül öltöztem át egy aprócska helyiségben, csak én voltam és egy mosdókagyló. Teljesen abszurd. Szerintem jobban kellene végezniük a munkájukat.”

Shearer a keddi közvetítés során azt mondta, hogy „valami egészen rendkívülinek kellene történnie ahhoz”, hogy ő kihagyjon egy ilyen mérkőzést, míg Keane azon tűnődött, hogyan lehet, hogy Gordon csereként pályára tudott lépni, de kezdőként nem volt bevethető.

