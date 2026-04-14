A Newcastle United kényszerhelyzetben, Gordon távozhat

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Newcastle United a pénzügyi fair play és a magas bérkerete miatt rákényszerülhet arra, hogy legalább egy, de akár két kulcsjátékosát is eladja a nyáron.

Itt jön képbe a Bayern München, ugyanis a bajorok – több csapattal egyetemben – monitorozzák annak lehetéségét, hogy Gordont elhozzák Newcastle-ből, Romano szerint pedig a német rekordbajnok komoly előnybe kerülhetett villámléptű szélsőért zajló versenyben – szúrta ki angol kiadásunk.

„Minden a pénzügyi fair playről és a hatalmas keretköltségekről szól, ezt figyelembe kell venniük”

– fogalmazott Romano.

Gordon távozása a legvalószínűbb

Gordon mellett Sandro Tonali és Bruno Guimaraes iránt is komoly az érdeklődés, ugyanakkor egy esetleges eladásnál Gordon távozása tűnik a leginkább reális opciónak.

Romano hozzátette: a Newcastle nem tervezi mindhárom játékos értékesítését, viszont Gordon esetében „van rá esély, ha megfelelő ajánlat érkezik”. Több klub már felvette a kapcsolatot, és az első egyeztetések is megkezdődtek – köztük Premier League-csapatokkal is. A Bayern München állítólag már egészen előrehaladott tárgyalásokat folytat a játékossal.

A Sky korábbi beszámolója szerint a Bayern érdeklődése kifejezetten komoly: az angol válogatott futballistával már „nagyon konkrét” szinten zajlanak az egyeztetések, miközben a Newcastle irányába még nem történt hivatalos megkeresés. A 25 éves szélsőt a bal oldalra igazolnák, ahol jelenleg az alapembernek számító Luis Díaz mögé keresnek alternatívát.

A Bayern München nem akar sokat költeni

A Sky nagyjából 60 millió euróra becsüli az átigazolás értékét – ez az összeg a pénzügyi fair play ellenére sem valószínű, hogy elég lesz Gordon megszerzésére, főleg az érdeklődők számát látva.

Gordon ugyanis több tehetős angol topklub figyelmét is felkeltette: február végén a The Sun arról írt, hogy a Liverpool és az Arsenal is érdeklődik iránta. Utóbbi akár 92 millió eurót is hajlandó lehet kifizetni érte.

A Bayern München ugyanakkor várhatóan nem száll be egy ilyen mértékű licitháborúba egy olyan játékosért, aki egy stabil kezdő mögé érkezne. Ha az árak valóban ilyen magasan alakulnak, a német klub gyorsan kiszállhat az üzletből, mivel egy ekkora befektetés nem illeszkedik a középtávú keretépítési stratégiájába.

Fabrizio Romano Youtube-csatornáján beszélt a Gordon-transzfer részleteiről:

