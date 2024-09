Gondban a Milan, vagy leginkább Fonseca?!

A vasárnapi derbi eredménye sem biztos, hogy megmenti.

Az a hír látott napvilágot, hogy a Milan pocsék teljesítménye miatt (BL-vereség hazai pályán, a Serie A-ban mindössze 1 győzelem 4 meccsen) meneszthetik a vezetőedzőt, Paulo Fonseca-t.

A MilanNews exkluzív információkra hivatkozva arról számolt be, hogy Zlatan Ibrahimovic szerdán telefonon keresztül megbeszélést folytatott Edin Terzic ügynökével. Viszont Terzic nem az egyetlen jelölt, ugyanis Maurizio Sarri és Sergio Conceicao is ott van a lehetséges utódok között.

Sőt még akkor Thomas Tuchel is szóba jöhet.

A Rossoneri minden idők legrosszabb szezonkezdetét produkálta, így az sem kizárt, hogy már nem Fonseca fogja vezetni a csapatot a vasárnap 20 óra 45 perckor kezdődő városi rangadó, az Inter-Milan után, még akkor sem, ha nyernek a vörös-feketék.