Goal extra - „Neymart istenként, minket pedig sztárként tiszteltek Brazíliában"

Egy mesébe illő történet magyar főszereplőkkel.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Zsírkréták elnevezésű kispályás focicsapat példátlan sikert ért el a múlt héten: egyedüli magyar indulóként megnyerték a Red Bull Neymar Jr’s Five világbajnokságot.

Igen, a világsztár neve nem véletlen az elnevezésben: ez a torna lényegében a brazil válogatott és a sztárjának kezdeményezése.

A Brazíliában megrendezett tornáról már hazatértek a fiúk, ennek apropóján adott interjút a Goal Magyarországnak a csapat egyik tagja, Weimann Richárd.

Gratulálunk a végső győzelemhez, de először is tisztázzunk valamit: miért Zsírkréták lett a csapat neve?

- Csapatkapitányunk először a Színes ceruza nevet választotta, utalva arra, hogy színt viszünk a játékunkba a pályán, de aztán meggyőztük magunkat arról, hogy legyünk szerénybbek, ezért a Zsírkrétákra esett a döntésünk, amely már egy finomított változat.

Mióta van együtt a csapat? Hiszen már ez a második alkalom, hogy kint voltatok a tornán.

- A Red Bull Neymar Jr’s Five világbajnokságot 4. alkalommal rendezik meg, Magyarországon pedig 3. alkalommal került sor a selejtező-sorozatra, és valóban, idén másodszor szerepeltünk Magyarországról a vb-n.

A múlt évben a legjobb 16 között estünk ki. Itthon mintegy 300 csapat közül bizonyultunk a legjobbnak, és a selejtező-sorozatot június 1-én megnyerve elkezdhettük a készülődést a brazil túrára. Tudatosan, heti 2-3 alkalommal edzettünk és fociztunk, a Red Bull által kapott speciális kapukkal készülhettünk, azaz minden feltétel adott volt.

De mielőtt a tornára rátérünk: miben különleges a focinak ez a formája? Miben tér el más kispályás labdarúgó sportágaktól?

- A szabály az, hogy maximum 7 fős kerete lehet mindenkinek, egyszerre pedig egy csapattól 5 játékos lehet a pályán. Lehet tehát cserélni, de nem áll meg emiatt a játék. És a legfőbb szabály: minden egyes gólnál az ellenfél közül egy játékosnak el kell hagynia a pályát, és ezzel emberhátrányba kerül a gólt kapó együttes.

Maximum 10 percig tart egy mérkőzés, de nyilván, ha egy csapat 3 perc alatt megkapja az 5 gólt, akkor ott vége a találkozónak, hiszen elfogy a csapat. Ezért az első gól megszerzése talán a legfontosabb, mert ez olyan előnyt jelenthet, amely dönthet a végeredményről is.

Akkor térjünk rá a vb-re, amelyet a brazil Praia Grandéban rendeztek. Nem is véletlenül. Miért is?

- Azért, mert ez Neymar szülővárosa. A tornára egy igazi favellás nyomornegyedben került sor, de a sportkomplexum és a szervezés az vérprofi volt. 42 országból érkeztek csapatok, illetve Neymar maga összeválogatott egy álomcsapatot is.

10 csoport volt a vb-n, mi egy ötfős csoportba kerültünk Angolával, Luxemburggal, Spanyolországgal és Indiával együtt. Az angolaiak ügyesek voltak, de a védelmük nem volt az igazi, őket megvertük, ahogy Luxemburg ellen is nyertünk, aztán a spanyolokon nagyon könnyen 5-0-val léptünk tovább. Az indiaiak elleni meccs volt a vízválasztó: kicsit könnyelműek voltunk és 2-1-re kikaptunk. Ennek ellenére megnyertük a csoportot, de a legjobbkor jött ez a vereség és a vele járó pofon.

A legjobb 16 között a házigazda brazilokat magabiztosan vertük 5-0-ra, ugyanilyen arányban a negyedöntőben a japánokat is, az elődöntőben pedig a 2017-es győztes románok voltak az ellenfeleink. Neymar egyébként ekkor érkezett meg, azaz az elődöntőktől kapcsolódott be személyesen a tornába.

Románia viszonylag könnyen megadta magát, őket is 5-0-ra vertük, a döntőben pedig ismét összekerültünk a spanyolokkal. Az első 6 percben nem esett gól, de utána egy gyors letámadás végén vezetést szereztünk, és egy büntető után 2-0-s győzelemmel megnyertük a világbajnokságot.

Mit éreztetek, amikor lefújták a meccset?

- Iszonyatosan örültünk. A lelátókon mintegy 1000 ember tapsolt nekünk, amely nagyon jól esett. Azonban még nem volt vége, hiszen a Neymar-féle álomcsapat ellen léptünk pályára, akik ellen kikaptunk 3-2-re, de ez már nem érdekelt igazából senkit, hiszen ez egy gálameccs volt, ahol személyesen Neymar ellen focizhattunk.

Milyen volt a brazil klasszis a pályán?

- Ahogy mi is, úgy ő is bulinak kezelte ezt a ráadás meccset. Nyilván vigyáztunk arra, hogy ne legyünk sportszerűtlenek sem vele, sem a csapattársaival szemben. Szenzációs dolgokat művelt a labdával és látszódott, hogy nagyon jól érezte magát. Sok mindent meg lehet kérdőjelezni vele kapcsolatban, de azt, hogy zseni, azt nemigen. Személyesen adta át az érmeket nekünk és a győztes női csapatnak is.

Rá Brazíliában és a szülővárosában istenként, ránk pedig sztárként tekintettek a helyiek. A hab a tortán pedig: a győzelmünkkel kiérdemeltük, hogy a vendégei legyünk annál a klubnál, ahol éppen a következő idényben játszani fog. A kérdés már csak az, hogy Párizsba, Barcelonába vagy máshova kell jegyet váltanunk a repülőre.

A győztes magyar csapat tagjai: Andorka Kristóf, Dudás Dániel, Fábián Gábor, Fábián Máté, Kalocsay Károly, Rónaszéki Botond, Weimann Richárd

