Gera: értékelni kell a döntetlent

A magyar labdarúgó válogatott 1-1-s döntetlent játszott Szerbia ellen a utolsó előtti fordulójában, így bár az előzés nem sikerült, pontszámban beértük a csoport első helyén álló orosz nemzeti csapatot. A mérkőzést követően a Marco Rosssi és pályaedzője pozitív koronavírus tesztje miatt ideiglenes kapitánnyá előrelépő Gera Zoltán elmondta, hogy bár nyerhettünk volna, egy ilyen erős szerb csapat ellen jó eredmény a pontosztoszkodás.

"Az első félidőben nagyon jól játszottunk, sorra alakítottunk ki a helyzetet, míg a szerbek egyetlen helyzetükből gólt szereztek. Ebben a periódusban domináltunk, helyzeteket alakítottunk ki, majd a félidőben azt beszéltük meg, hogy agresszíven kell letámadni és hibára késztetni az ellenfelet. Ez eleinte sikerült, de ahogy telt az idő, fáradt a csapat, és a vendégek előtt is több lehetőség adódott. Azt gondolom, ez a szerbek ellen teljesen normális, hiszen nagyon komoly minőséget képviselnek a játékosaik." - mondta Gera Zoltán az MLSZ.hu-nak.

Az U21-s válogatott vezetőedzője szerint bár volt esély a győzelemre, különösen az első félidőben kialakított helyzetek miatt, de összeségében a döntetlen egy fair eredmény, hiszen a hajrában a szerbek előtt több lehetőség is adódott, hogy megnyerje a mérkőzést.

"Az utolsó 15 percben hektikus volt a meccs, szétszakadt a pálya, ezért mindkét oldalon alakult ki lehetőségek. Igazságtalan lett volna, ha elveszítjük, mert szerintem összességében közelebb álltunk a győzelemhez, mint a szerbek, és az utolsó pár percet leszámítva többet is tettünk a sikerért. Értékelni kell az egy megszerzett pontot, és azt, hogy Szerbia két meccsből egyszer sem tudott nyerni ellenünk, ez mindenképpen bravúr. A játékosok csalódottak voltak a meccs után, mert ők is úgy érezték, hogy elég helyzetünk volt a győzelem megszerzéséhez."

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world