Egy bejegyzés miatt kell fizetnie a DVTK játékosának

Nem mindennapi eset miatt szabott ki pénzbüntetést egyik játékosára a Diósgyőri VTK. Történt ugyanis, hogy a csapat játékosa, Gera Dániel a Kazincbarcika elleni, 1-1-es döntetlent hozó mérkőzés után szólt a szurkolókhoz a közösségi oldalán.

Igen ám, csakhogy a bejegyzésével megsértette a klub kommunikációs szabályzatát, amiért pénzbírság fizetésére kötelezték a miskolciak. Emellett természetesen felszólították a 30 éves labdarúgót, hogy törölje a leírtakat a profiljáról, ennek pedig eleget is tett.

"Súlyos pénzbüntetést kapott Gera Dániel, a DVTK labdarúgója, mert a klub legutóbbi, Kazincbarcika elleni Fizz Liga mérkőzése után a saját social media felületén közzétett nyilatkozatával nem tartotta be a klub kommunikációs szabályzatát, ezzel együtt a klub felhívta arra, hogy távolítsa el a kérdéses posztot.

A nyilatkozat tartalma egyébként nem egyezett a klub értékrendjével"

- fogalmazott a klub.