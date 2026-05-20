A Barcelona fiatal középpályása, Gavi ismét megmutatta a nyilatkozataiban is éppolyan kemény, mint a pályán. A katalán játékos a La Liga-ünneplés után beszélt a klub jelenlegi helyzetéről, az öltözői egységről, valamint a nyári átigazolási időszakról is.

Gavi egyértelmű üzenetet küldött azoknak a futballistáknak, akik a nyáron a Barcelonához érkezhetnek. A középpályás szerint az öltözőben csak azok tudnak hosszú távon sikeresek lenni, akik a csapatot helyezik előtérbe.

„Itt nincs helye a szupersztár-viselkedésnek” – fogalmazott a játékos, aki szerint a Barcelona sikerének egyik legfontosabb kulcsa az egység és az alázat.

A Barcelona középpályása ezzel a rivális Real Madrid helyzetére is reagált. Az utóbbi időszakban több sajtóhír szólt öltözői konfliktusokról, belső feszültségekről és játékosok közötti összetűzésekről Madridban.

Gavi szerint egy játékos sem helyezheti magát a klub fölé, és burkoltan arra is utalt, hogy a madridi problémák mögött részben az egók állhatnak. A Barcelona játékosa úgy véli, a katalánok éppen azért tudtak sikeresek lenni, mert az öltözőben mindenki tudja a helyét.

A futballista külön kiemelte Hansi Flick szerepét is. Elmondása szerint a német szakember rendkívül fontos számára, kapcsolatukat pedig szinte családiasnak nevezte. Gavi úgy fogalmazott: Flick olyan számára, „mint egy apa”. Dicsérte tovább a távozó Robert Lewandowski mentalitását és tapasztalatát is, amely sokat segített a fiatal játékosoknak az öltözőben.

A katalánok ráadásul különösen büszkék arra, hogy az elmúlt időszak sikereiben ismét jelentős szerepet kaptak a La Masia-nevelések. Gavi szerint ez még értékesebbé teszi a bajnoki címet, főleg úgy, hogy a Barcelona több riválisával ellentétben nem költött óriási összegeket új igazolásokra.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.