Elítélték Harry Maguire-t: 15 hónap börtönbüntetést kapott az MU játékosa

A görög bíróság 15 hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Harry Maguire-t. Az angol válogatott védőt első fokon 21 hónapra ítélték, azonban fellebbezése miatt késbb újratárgyalták az ügyet. Maguire egy 2020-ban Míkonoszon történt incidens miatt állt bíróság elé.

Miért ítélték el Maguire-t?

A középhátvédet könnyű testi sértéssel, hatósági intézkedéssel szembeni ellenállással és vesztegetési kísérlettel vádolták, és mindhárom vádpontban bűnösnek találták. Maguire mindvégig tagadta a vádakat. A Sky Sports értesülései szerint a focista jogi csapata fellebbezni fog a meghozott ítélet ellen.

Egy születésnapi bulinak lett rossz vége

Az eset még 2020 augusztusában történt, amikor Maguire Görögországba utazott egy születésnapi bulira. Azonban az esemény rosszul sült el, a Manchester United játékosa brit turistákkal szólalkozott össze, majd a szóváltás egészen verekedésig is elfajult. A feleket a kiérkező rendőrség próbálta meg szétszedni, azonban már akkorára eszkalálódott a konfliktus, hogy a hatóságoknak erősítést kellett kérniük. 

A helyszíni beszámolók szerint három brit férfi támadólag lépett fel a hatóságokkal szemben is, egyikük pedig meg is ütötte az egyik rendőrt. Ezután tört ki a verekedés, melyben Maguire is részt vett, aki a beszámolók szerint ököllel ütött meg egy rendőrt és meg is rúgott egyet.

A rendőrök csak nagy nehezen tudták megfékezni a konfliktust. 

Csökkentették Maguire börtönbüntetését

A görög bíróság első fokon 21 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Manchester United játékosát, azonban később mégis helyt adtak a középső védő fellenóbbezésének, és újratárgyalást rendeltek el, és az akkori ítéletet a görög jogszabályoknak megfelelően semmissé nyilvánították.

Az újratárgyalást négyszer is elhalasztották – legutóbb 2025 októberében azért, mert a bírósági dokumentumokat nem fordították le angol nyelvre.

Az eredeti ítélet pénzbírságot is tartalmazott, ezt azonban a legfrissebb bírósági ítéletből már törölték. Maguire korábban több lehetőséget is visszautasított az ügy pénzügyi rendezésére, mivel jogi úton szeretné tisztázni a nevét.


