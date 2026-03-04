Miért ítélték el Maguire-t?

A középhátvédet könnyű testi sértéssel, hatósági intézkedéssel szembeni ellenállással és vesztegetési kísérlettel vádolták, és mindhárom vádpontban bűnösnek találták. Maguire mindvégig tagadta a vádakat. A Sky Sports értesülései szerint a focista jogi csapata fellebbezni fog a meghozott ítélet ellen.

Egy születésnapi bulinak lett rossz vége

Az eset még 2020 augusztusában történt, amikor Maguire Görögországba utazott egy születésnapi bulira. Azonban az esemény rosszul sült el, a Manchester United játékosa brit turistákkal szólalkozott össze, majd a szóváltás egészen verekedésig is elfajult. A feleket a kiérkező rendőrség próbálta meg szétszedni, azonban már akkorára eszkalálódott a konfliktus, hogy a hatóságoknak erősítést kellett kérniük.

A helyszíni beszámolók szerint három brit férfi támadólag lépett fel a hatóságokkal szemben is, egyikük pedig meg is ütötte az egyik rendőrt. Ezután tört ki a verekedés, melyben Maguire is részt vett, aki a beszámolók szerint ököllel ütött meg egy rendőrt és meg is rúgott egyet.

A rendőrök csak nagy nehezen tudták megfékezni a konfliktust.

Csökkentették Maguire börtönbüntetését

A görög bíróság első fokon 21 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Manchester United játékosát, azonban később mégis helyt adtak a középső védő fellenóbbezésének, és újratárgyalást rendeltek el, és az akkori ítéletet a görög jogszabályoknak megfelelően semmissé nyilvánították.

Az újratárgyalást négyszer is elhalasztották – legutóbb 2025 októberében azért, mert a bírósági dokumentumokat nem fordították le angol nyelvre.

Az eredeti ítélet pénzbírságot is tartalmazott, ezt azonban a legfrissebb bírósági ítéletből már törölték. Maguire korábban több lehetőséget is visszautasított az ügy pénzügyi rendezésére, mivel jogi úton szeretné tisztázni a nevét.





