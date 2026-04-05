Az Arsenalt az ág is húzza: újabb kulcsjátékos dőlt ki

A brazil játékos, Gabriel Magalhaes alaposan ráijesztett az Arsenal szurkolóira, miután az Arsenal csapatkapitányát sérülés miatt le kellett cserélni a Southampton elleni FA-kupa mérkőzésen.

Vékony keret kritikus időszakban

Az ágyúsokat már a válogatott szünet alatt is számos sérülés sújtotta: Declan Rice-nak, Bukayo Sakának idő előtt haza kellett utaznia az angol válogatottból, de rajtuk kívül Eberechi Eze is hiányzott a Southampton elleni keretből. A sok hiányzó meg is bosszulta magát, hiszen az Arsenal nagy meglepetésre 2-1-s vereséget szenvedett másodosztályú ellenfele ellen, ezzel kiesett az FA-kupából.

Az Arsenalra rájárt a rúd ebben az idényben, Mikel Artetának rengeteg sérüléssel kellett megküzdenie az idény során.

Gabriel fontos meccseket hagyhat ki

A középhátvédet egy hatalmas zacskó jéggel a térdén látták a kispadon, ami még Alan Shearert is aggodalommal töltötte el.

A válogatott szünet alatt egészségügyi okokból kénytelen volt kihagyni a brazil válogatott márciusi felkészülési meccseit, és bár sok rivális szurkoló azzal vádolta a klubot, hogy ezeket a sérüléseket csak színleli, hogy kulcsjátékosaik a tét nélküli válogatott meccsek helyett a klubra koncentráljanak, ez most valóban komoly aggodalomra ad okot.

A mérkőzés után Arteta így nyilatkozott:

„Nem tudta folytatni a játékot, ezért meg kell vizsgálnunk, és meg kell néznünk, hogy hamarosan javul-e az állapota.”

A keret többi sérült játékosával kapcsolatban a következőt osztotta meg:

„Remélem, nemsokára visszakapunk néhány hiányzó játékost, minél gyorsabban lesz újra mindenki elérhető, annál erősebbek leszünk"

Kire vár még Mikel Arteta, hogy visszatérjen?

A sérültek listáján nem csak Rice, Saka és Eze szerepel, ugyanis Leandro Trossard, Mikel Merino és Piero Hincapie is a maródiak listáját gyarapítják.

Közülük Eberechi Eze várhatóan több hétig nem léphet pályára, de mivel Martin Odegaard nemrég tért vissza sérüléséből, így ezt a csapás talán egy fokkal könnyebben fel tudják dolgozni az Arsenal szurkolói.

Noni Madueke sérülése nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre látszott, így beállhatott a Southampton ellen, míg Martin Zubimendi is visszatért a pályára, miután kihagyta a spanyol válogatott márciusi meccseit.

Arteta azonban hangsúlyozta, hogy nagyon bízik benne, hogy Gabriel, és a többi kulcsjátékos is hamarosan visszatérhetnek.

Forrás: FootballInsider

