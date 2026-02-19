Majdnem elmaradt? Drámai órák Razgradban a Fradi El-találkozója előtt

Szerdán még komoly kérdéseket vetett fel, megrendezhető-e a csütörtök esti Európa-liga-mérkőzés Razgradban, ám a meccsnap délelőttjére egyértelművé vált: a pálya játékra alkalmas állapotba került a Ludogorec Razgrad stadionjában, így semmi akadálya a Ferencvárosi TC elleni összecsapásnak.

A magyar bajnok érkezésekor még vastag, helyenként közel harminc centiméteres hótakaró borította a játékteret. A bolgár klubnál azonban nem vártak a felmelegedésre: munkások és utánpótlás-játékosok lapátot ragadtak, sőt egy rövid időre a felnőttcsapat vezetőedzője, Per-Mathias Högmo is beszállt a hóeltakarításba. A fűtött gyepszőnyeg és az egész éjszakán át tartó munka végül meghozta az eredményt: csütörtök délelőttre a napsütésben zöldellő gyep kifogástalan állapotban várta a csapatokat – derült ki a Magyar Nemzet helyszíni riportjából.

A stadion környékén ugyanakkor még télies a hangulat. A lelátón helyenként bokáig ér a hó, és a megközelítés sem teljesen problémamentes: bár az utakat nagyrészt letakarították, a járdák csúszósak maradtak. A napközbeni 8–10 Celsius-fokos hőmérséklet azonban segítheti a szervezőket a hátralévő munkálatokban.

A párharc tétje a nyolcaddöntőbe jutás az Európa-ligában. A két csapat a mostan idényben már találkozott egymással: az augusztusi Bajnokok Ligája-selejtezőben a razgradi döntetlen után a Fradi 3–0-ra nyert hazai pályán, majd az Európa-liga csoportkörében 3–1-es budapesti siker született.

A Ferencváros – amely még Magyarországon tartotta meg utolsó edzését – ezúttal is kedvező emlékekkel érkezett Razgradba. Bár az időjárás okozott némi izgalmat a mérkőzés előtti órákban, a legfontosabb kérdés eldőlt: a pálya készen áll, a csata elkezdődhet.

