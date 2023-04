Frissen menesztett edző veheti át a Chelsea irányítását

Az ő szabaddá válása miatt döntöttek most a váltás mellett a Chelsea-nél.

Vasárnap este a Chelsea FC hivatalosan bejelentette, hogy elválnak a csapat és Graham Potter menedzser útjai egymástól. Az első utódjelöltek közt több név is felmerült, azonban Fabrizio Romano szerint szűkebb a londoniak lehetséges menedzserek listája.

Fabrzio Romano információi szerint a Chelsea első számú kiszemeltje Julian Nagelsmann lehet a menedzseri poszt betöltésére. Az olasz újságíró úgy tudja, hogy a klub már fel is vette a kapcsolatot az alig egy hete a Bayern által lapátra tett német szakemberrel, ugyanakkor egyelőre a bajor klubvezetéssel még nem egyeztettek (Nagelsmann élő szerződéssel bír a Bayernnel, kompenzációt kell fizetnie nekik, aki alkalmazza őt).

Furcsa edzőkeringő alakulhat ki, amennyiben valóban Nagelsmann lesz a következő menedzser a Chelsea kispadján, ugyanis a Bayernnél éppen az a Thomas Tuchel helyettesítette őt, akit tavaly szeptemberben a Chelsea rúgott ki.

Potter ezt követően került a kispadra a londoniaknál, azonban irányítása alatt a jelentős átalakuláson keresztülmenő "kékek" képtelenek voltak hozni az eredményeket. 31 meccsből mindössze 12-t nyertek meg vele nyolc döntetlen és 11 vereség mellett. A klub vezetése hiába bízott görcsösen a menedzserben, az eredmények hónapok alatt nem javultak, így vasárnap este megköszönték a munkáját.

A Chelsea 28 forduló után mindössze a 11. helyen áll az angol bajnokságban, így vajmi kevés esélye van arra, hogy kiharcolja a következő szezonban a BL-indulást - legfeljebb, ha megnyeri a Bajnokok Ligája idei kiírását. A továbbiakban megbízott edzőként Bruno Saltor irányíthatja a csapatot.

A 35 éves Nagelsmann bő másfél szezonon át irányította a Bayernt, azelőtt a Hoffenheim és az RB Leipzig edzője volt, vagyis hazáján kívül még soha nem dolgozott, így a Premier League is új terep lenne számára.

Emlékezhetünk rá, hogy a Bayern a legutóbbi válogatott szünetben azért váltott edzőt, mert nem szerették volna, hogy nyáron más csapjon le Tuchelre. Most a Chelsea váltása mögött is hasonló szándékot sejthetünk, hogy a "kékek" azért váltottak, mert nem szerették volna, hogy Nagelsmann máshová kerüljön (a sajtó szerint a városi rivális Tottenham is érdeklődött iránta).

Korábban sosem küldtek el ennyi szakvezetőt a csapatok, mint az angol bajnokság idei szezonjában. A 2022–2023-as évadban már 13-szor történt edzőváltás, míg korábban három kiírásban is tíz volt a csúcs.

