Fordulat állt be Zsóri Dániel klubváltásában!

A Puskás-díjas játékos nem ahhoz a klubhoz tért haza, mint amelyre mindenki gondolt.

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, Zsóri Dániel az Aradi UTA után az NB II-ben vitézkedő Kozármislenyben folytatja pályafutását. A nagyváradi születésű támadó valóban a mislenyiek játékosa lesz, ám más úton, mint azt elsőre tudni lehetett. 

Az NSO szúrta ki, hogy az MLSZ Adatbank szerint valójában az MTK Budapest szerződtette a Romániában mellőzötté vált Zsórit, amely aztán rögtön kölcsön is adta őt a Kozármislenynek. A Nemzeti Sport értesülései szerint másfél évre kötelezte el magát egykori csapatához, az MTK-hoz, majd a Kozármislenyhez is Zsóri. Állítólag az idei szezon végezetével eldől, hogy melyik klubban kezdi meg a 2026-27-es kiírást. 

Az átigazolás menetéről a portál meg is kérdezte az NB II-es együttes klubigazgatóját. 

„Zsóri Dániel szerződtetését a Kozármisleny indította el, de végül az MTK igazolta át és adta nekünk kölcsön a csatárt 2027 nyaráig. Ettől függetlenül, ha úgy teljesít és a fővárosiaknak szükségük lesz rá, akár már a nyáron is visszatérhet az MTK-hoz, de a tavaszi szezont biztosan nálunk tölti" 

- szögezte le Magyar Márk. 

