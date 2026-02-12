Visszatért Magyarországra Zsóri Dániel

A 25 éves Zsóri Dániel a román első osztályú UTA Arad együtteséből érkezik Kozármislenybe, így egy Puskás Ferenc-díjas labdarúgóval erősödik a csapat kerete.

Zsóri Dániel 18 évesen, a Debreceni VSC színeiben mutatkozott be a magyar NB I-ben 2019-ben, debütálása nem is sikerülhetett volna jobban, hiszen első NB I-es meccsén a ráadás perceiben egy ollózó mozdulattal szerzett hatalmas gólt lőtt, amivel a Debrecen 2-1-re legyőzte a Ferencvárost, a gólszerző pedig az évente odaítélendő, Puskás Ferencről elnevezett díjat nyerte vele ebben az évben. Ezt a gólt választották tehát 2019-ben a világ valamennyi futballpályáján szerzett találat közül a legszebbnek.

A labdarúgó a debreceni évek után megfordult Székesfehérváron, az NB I-es FC Fehérvár csapatánál, majd ugyancsak az NB I-ben Budafokon. Játszott Zalaegerszegen és volt az MTK labdarúgója, ugyancsak az NB I-ben.

2024. tavaszán a több játéklehetőség reményében az MTK-tól került kölcsönbe az NB II-es Budafokra, ahonnan azon a nyáron az UTA Arad csapatához igazolt, Romániában 26 bajnoki mérkőzésen 4 gólt szerzett és 2 gólpassz fűződött a nevéhez.

