Fordulat a Románál: Roberto Mancini helyett egy másik olasz edző ülhet a kispadra

Nyugdíjból állhat ismét munkába a rutinos szakember.

Az AS Roma azon van, hogy Claudio Ranierit nevezze ki megbízott vezetőedzőnek a szezon végéig – állítja a The Athletic. Állítólag már tárgyalnak is a felek a közös folytatásról, hiszen jelenleg nincs edzője a fővárosiaknak, miután Ivan Juricsot is menesztették a hétvégén elszenvedett vereség után. A hír azért is érdekes, mert ezt megelőzően Roberto Mancini volt a vezetőség jelöltje.

Ranieri harmadjára térhet haza, ugyanis korábban két ízben is dolgozott a Farkasoknál: 2009 és 2011 között 84 mérkőzésen irányított, majd a 2018-19-es idényben megbízott trénerként ugrott be egy rövid időszakra.

Az olasz szakvezető azok után, hogy a tavalyi kiírásban benntartotta az újonc Cagliarit, úgy döntött, hogy befejezi 37 éves pályafutását. Első vezetőedzői állását még 1986-ban, a Vigor Lameziánál kapta.

Bár számos topklub, a Chelsea, a Juventus a Napoli, az Atlético Madrid, illetve a Valenciát irányította, mégis a legnagyobb eredménye az volt, amikor a második évében Premier League-győzelemre vezette a Leicester Cityt, a modernkori futballtörténelem egyik legnagyobb meglepetését okozva.