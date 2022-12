Fontos bejelentést tett a franciák klasszis támadója!

Visszavonult a válogatott futballtól a Real Madrid csatára.

Ahogy arról korábban beszámoltunk több sajtóorgánum is úgy értesült, Karim Benzema bejelentheti visszavonulását a válogatott futballtól. A világbajnoki döntőt követően hétfőn, december 19-én a Real Madrid támadója be is jelentette, hogy többet nem lép pályára a francia nemzeti csapatban.

„Mindent megtettem, így jutottam el oda, ahol most vagyok, amire büszke vagyok. Megírtam a történetemet, azonban ez így most végetért" – írta Instagram oldalán Benzema.

A 35 esztendős futballista 97 válogatott mérkőzésen 37 alkalommal volt eredményes, azonban a 2018-as világbajnok csapatnak sem volt tagja.

