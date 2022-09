Folytatná válogatott karrierjét a Görögország elleni mérkőzés után Dzsudzsák Balázs

A 108-szoros válogatott labdarúgó arról is beszélt, a mostani csapat nagyon jól összeállt.

Ahogy arról beszámoltunk a magyar válogatott Görögország elleni felkészülési mérkőzése egyben Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzése is lesz a nemzeti csapattól. A 108-szoros válogatott most a Rádió 1 "Balázsék" című műsorában beszélt erről.

"A naptár most engedi meg, hogy a szövetségi kapitány több játékost kipróbáljon, vagy mint az én esetemben valakinek búcsúmeccsre lehetőséget biztosítson" - kezdte az interjút Dzusdzsák aki hozzátette, ha játékával felkelti Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét akkor nem hagyja abba, így ez a találkozó nem jelenti azt, hogy utána nem lehet többet válogatott. Arról is beszélt, miután hazatért Magyarországra szeretett volna újra a nemzeti csapatba kerülni, de ez mindig más ok miatt nem jöhetett össze.

"Idén nyáron volt először olyan szituáció, hogy izgatottan és jó szívvel újra be tudtam menni a válogatott öltözőjébe egy meccs után, amire ezelőtt két évig nem volt példa" - mondta Dzsudzsák. Hozzátette, innentől kezdve fordult át a közte és Marco Rossi között lévő kapcsolat egy nagyon jó irányba. "Ennek lett az eredménye, hogy újra bejárhatok az öltözőbe és nem kell azon gondolkodnom, hogy vajon most van harag, vagy nincs harag."

Ami a válogatott teljesítményét elmondta, nagyon jól összeállt most a nemzeti csapat, jól játszik és megvan a mag, ráadásul mindenkit tudja mit fog csinálni a másik.

