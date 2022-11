Fölényes győzelem után kritizált Székesfehérvár polgármestere

Némileg váratlan a politikus időzítése.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A MOL Fehérvár 4-1-es győzelmet aratott a Kisvárda ellen az NB I utolsó őszi fordulójában. A fehérvári csapatnál komoly gondok vannak és csak a nyolcadik helyen tölti a téli szünetet, így bizonyára Székesfehérvár polgármesterében is már korábban megfogalmazódtak a lenti gondolatok.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere "Hova lett a Vidi-szív?" címmel közölt egy hosszabb írást a Facebook-oldalán:

"Ma a Kisvárda elleni, egyébként szép, győztes mérkőzéssel befejeződött az őszi bajnoki szezon. Azt hiszem ki kell azonban mondani: ettől a csapattól, ilyen lehetőségek mellett kudarc ez az eredmény, ahogy az elmúlt 3-4 év is az. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat évek óta már nem tulajdonosa a klubnak és már támogatást sem adunk a csapat működtetéséhez, nem tudok és nem is lenne fair beleszólnom a klub munkájába. Nem is teszem. Régóta szurkolóként járok csak meccsekre, véleménye azonban a szurkolóknak is van, nekem is, hiszen ez a mi csapatunk is, és gyerekkorom óta járok a Vidi meccseire" - írja a polgármester.

"Szurkolóként pedig azt látom, hogy a Fradi nem a körülmények miatt tudott megelőzni bennünket, majd ellépni tőlünk. Köszönhetően a szponzoroknak a Vidi anyagi háttere, stabilitása, a körülmények kiemelkednek hazánkban és teljességgel profi hátteret biztosítanak. A különbség és a baj forrása tehát meggyőződésem szerint máshol van. Az élet minden területén akkor lehet csak sikeres valami, ha ahhoz értünk, de azt szeretjük is csinálni, ha abban hiszünk. A profi sporthoz is elengedhetetlen a klubhűség, a valahová tartozás büszke érzése. Ez szükséges egy klub irányítása során és attól is joggal várható el, aki felveszi a csapat mezét" - vélekedett a városvezető.

A MOL Fehérvár új edzője, Huszti Szabolcs a közelmúltban ugyancsak élesen bírálta a játékosait, így arra lehet számítani, hogy a januári átigazolási időszakban nagy változások lehetnek a keretben.

"Most bezárjuk a stadiont legalább januárig. Ez a költségtakarékoskodáson túl ebben a mostani helyzetben talán egy kicsit szimbolikus is. Hagyjuk magunk mögött, ami az utóbbi években elromlott és kezdjünk el újra építkezni. Tervszerűen, szakmailag jól alátámasztva, hittel, szenvedéllyel és szívvel. Ehhez nekünk szurkolóknak is türelmet kell tanusítanunk. Bízom abban, hogy ezen a télen újra elindul majd a klub felfelé, valóban szintet, szinteket lép majd előre a következő 2-3 évben. Visszatalálunk oda, ahol a bajnoki és kupagyőzelmek idején voltunk. Ehhez kívánok mindenkinek, aki tehet ezért jó munkát, elkötelezettséget és szívet. Hajrá, Vidi!" - zárta gondolatait Cser-Palkovics.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyar Kupában jelenleg a Paks a legesélyesebb, végső sikere 4-szeres szorzóval fogadható. (x)