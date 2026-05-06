Nem lesz több barcelonai El Clásicója Florentino Péreznek? Ezt mutatja a tendencia!

A Real Madrid első embere ezúttal sem a helyszínről, a Spotify Camp Nouból tekinti meg a vasárnapi El Clásicót, hanem inkább Madridban marad, és onnan követi figyelemmel a történéseket – számolt be róla az El Chiringuito, majd több spanyol hírportál is így tett.

Pérez távolmaradására nem ez az első példa, hiszen az utóbbi rangadókon rendre nem tette tiszteletét, ha a Barcelona látta vendégül a Real Madridot. Ennek oka, hogy a két klub között továbbra is nagy a feszültség.

Először 2023-ban, 20 év után, a Negreira-ügy miatt maradt távol az ősi rivális stadionjától. Amint arról a GOAL is beszámolt, 2025 decemberében a madridiak úgy döntöttek, hogy beperelik a katalánokat.

