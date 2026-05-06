Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Florentino PerezGetty Images
Bózsik Tamás

Nem lesz több barcelonai El Clásicója Florentino Péreznek? Ezt mutatja a tendencia!

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera Division

Benne van a pakliban, hogy egy darabig még nem látjuk Florentino Pérezt a Camp Nouban, ugyanis a hétvégi rangadót is kihagyja, ami már egy szokásává vált, amikor a Real Madrid idegenben játszik a Barcelona ellen.

A Real Madrid első embere ezúttal sem a helyszínről, a Spotify Camp Nouból tekinti meg a vasárnapi El Clásicót, hanem inkább Madridban marad, és onnan követi figyelemmel a történéseket – számolt be róla az El Chiringuito, majd több spanyol hírportál is így tett. 

Pérez távolmaradására nem ez az első példa, hiszen az utóbbi rangadókon rendre nem tette tiszteletét, ha a Barcelona látta vendégül a Real Madridot. Ennek oka, hogy a két klub között továbbra is nagy a feszültség. 

Először 2023-ban, 20 év után, a Negreira-ügy miatt maradt távol az ősi rivális stadionjától. Amint arról a GOAL is beszámolt, 2025 decemberében a madridiak úgy döntöttek, hogy beperelik a katalánokat. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Primera Division
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés