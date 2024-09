Flick magára vállalta a vereséget: "Nem volt más lehetőségünk"

"Megmondtam a csapatnak is, hogy én vagyok a felelős!"

Mint ismeretes, a Barcelona szombat este 4-2-es vereséget szenvedett Pamplonában, az Osasuna otthonában a Primera División 8. fordulójában.

A gránátvörös-kékek tartalékos összeállításban léptek pályára, amiben a sérültek mellett a jövő keddi, Young Boys elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés is közrejátszott.

Hansi Flick, a Katalánok vezetőedzője a mérkőzést követő interjúban magára vállalta a felelősséget.

"El kell fogadnunk ezt a vereséget, nem játszottunk jól. Vállalom a felelősséget. Rengeteg hibát követtünk el, de sokat is rotáltam a csapaton. Talán ez is az egyik oka a vereségnek, de szükség volt rá, hiszen sok meccs vár még ránk és néhány játékos lábában már sok játékperc gyűlt össze. Megmondtam a csapatnak is, hogy én vagyok a felelős. Kedden fontos meccs vár ránk, és jó úton haladunk. A válogatott szünet után több játékos visszatér, így lesz miből válogatnunk. A sok rotáció nem mentség, de nem volt más lehetőségünk, az én felelősségem, hogy vigyázzak a játékosokra" - nyilatkozta a német tréner, majd a soron következő BL-találkozóra is kitért.

"Nagyon izgatott vagyok a Bajnokok Ligája-meccs miatt. Meg kell szereznünk az első győzelmünket, de ez nem lesz könnyű. A Young Boys nagyon gyors futballt játszik, nagy küzdelem lesz" - mondta Flick.