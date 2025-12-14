Pénzeső! Az elvesztett bajnoki döntő ellenére tízszeres fizetésemelést kapott Thomas Müller!

Hatalmas fordulat Thomas Müller és a Vancouver Whitecaps történetében: a klub meghosszabbította a 36 éves legenda szerződését, és ezzel együtt Müller megkapja az MLS egyik legnagyobb kiváltságát, a "kiemelt játékos" státuszt. Ez azt jelenti, hogy a fizetése a 2025-ben kapott, viszonylag szerény 600 ezer euróról jövőre körülbelül 6 millió euróra emelkedik – szúrta ki a Pannonbajor Facebook-oldal.

A változás oka egyszerű: a kijelölt játékosokra nem vonatkozik a szigorú fizetési plafon, így a klub végre valódi sztárhoz méltóan tudja megfizetni Müllert. Vancouverben 2025-ben még nem adta meg a kiemelt státuszt Müllernek, ezért akkor ideiglenes, korlátozott szerződés jutott csak neki.

Mint ismert, minden csapat maximum három játékost tarthat kiemelt státuszban az MLS-ben, Mülleren kívül Ryan Gauld és Andrés Cubas vannak még kivételes helyzetben a klubnál.

Ami biztos: Müller nem véletlenül kap ekkora bizalmat. Első észak-amerikai félszezonjában kimagaslóan teljesített:

18 tétmeccsen 11 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott

Megnyerte a csapattal a kanadai bajnokságot

A Whitecaps történetében először vezette a klubot az MLS-kupa döntőjébe

A klub sportigazgatója, a szintén német Axel Schuster – akit nemrég az MLS „Év sportvezetőjének” választottak – hosszú távon is rá építené a csapatot. A mostani fizetésemelés és státuszváltás pontosan ezt jelzi: Müller nem „levezetni” érkezett Kanadába, hanem újabb címeket akar nyerni.

Müller maga is megerősítette, hogy boldogan marad: még az Inter Miami elllen elvesztett döntő előtt kijelentette, hogy kész további éveket vállalni, mert szerinte a Vancouver komoly célokért küzdhet.

