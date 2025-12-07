Beckham és Messi csúcsra ért: Az Inter Miami az MLS bajnoka!

Az Inter Miami 3–1-re legyőzte a Vancouver Whitecaps együttesét az MLS Cup döntőjében, ezzel első bajnoki címét szerezte meg a klub történetében. Bár a mérkőzést a Vancouver kezdte aktívabban és az első félidő nagy részében fölényben futballozott, a hatékonyság az Inter Miami oldalán volt. A találkozó korai szakaszában egy szerencsés öngólnak köszönhetően szerezték meg a vezetést a floridaiak, amit a kanadai csapat csak a második félidőben tudott kiegyenlíteni Ali Ahmed találatával.

Az egyenlítés után Vancouver tovább növelte a nyomást, ám ekkor lépett elő Lionel Messi: a csapatkapitány két zseniális gólpasszal teljesen megfordította a mérkőzés menetét. Előbb Rodrigo De Pault hozta kihagyhatatlan helyzetbe a 71. percben, majd a hosszabbítás utolsó pillanataiban Tadeo Allende találatát készítette elő, lezárva ezzel a lényegi kérdéseket és a döntőt.

A Vancouver hiába irányította a játékot és alakított ki több helyzetet, nem volt elég pontos a kapu előtt, míg az Inter Miami könyörtelenül kihasználta lehetőségeit. A mérkőzés legjobbja egyértelműen Messi lett, aki kulcsszerepet vállalt a klub történelmi sikerében. A döntő egyben a veterán klasszisok, Sergio Busquets és Jordi Alba számára is méltó lezárás volt, hiszen trófeával búcsúzhattak.

